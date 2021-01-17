Nevşehir askere kaç gönderiyor? 2021 Nevşehir merkez ve ilçeleri celp dönemleri

2021 yılında askere gitme yaşı gelen 2001 doğumlu yükümlülerin celp dönemlerini Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. 8 ilçesi bulunan Nevşehir’in il merkezi Ağustos ayında 3 tertip olarak askere alınacak. Acıgöl, Gülşehir, Kozaklı, Avanos, Hacıbektaş ve Derinkuyu ilçeleri 1 tertip olarak Şubat ayında askere alınacak. Ürgüp ilçe nüfusuna kayıtlı yükümlüler 2 tertip olarak Mayısıs ayında askera alınacak.
Nevşehir Askerlik Celp Tarihleri
Nevşehir merkez ilçe - Kasım Celbinde
Ürgüp - Mayısıs Celbinde
Acıgöl - Şubat Celbinde
Derinkuyu - Şubat Celbinde
Gülşehir - Şubat Celbinde
Hacıbektaş - Şubat Celbinde
Kozaklı - Şubat Celbinde
Son Güncelleme: 17.01.2021 00:21