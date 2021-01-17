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Nevşehir askere kaç gönderiyor? 2021 Nevşehir merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Milli Savunma Bakanlığı, Nevşehir’de askere kaç tertip gideceğini açıkladı mı? Nevşehir’de hangi ilçeden hangi tarihte kaç asker gidecek?

17 Ocak 2021 Pazar 00:21
Nevşehir askere kaç gönderiyor? 2021 Nevşehir merkez ve ilçeleri celp dönemleri
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2021 yılında askere gitme yaşı gelen 2001 doğumlu yükümlülerin celp dönemlerini Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. 8 ilçesi bulunan Nevşehir’in il merkezi Ağustos ayında 3 tertip olarak askere alınacak. Acıgöl, Gülşehir, Kozaklı, Avanos, Hacıbektaş ve Derinkuyu ilçeleri 1 tertip olarak Şubat ayında askere alınacak. Ürgüp ilçe nüfusuna kayıtlı yükümlüler 2 tertip olarak Mayısıs ayında askera alınacak. 

Nevşehir Askerlik Celp Tarihleri

Nevşehir merkez ilçe - Kasım Celbinde

Ürgüp - Mayısıs Celbinde

Acıgöl - Şubat Celbinde

Avanos - Şubat Celbinde

Derinkuyu - Şubat Celbinde

Gülşehir - Şubat Celbinde

Hacıbektaş - Şubat Celbinde

Kozaklı - Şubat Celbinde



Son Güncelleme: 17.01.2021 00:21
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Anahtar Kelimeler:
TertipNevşehirCelbindeAsker
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