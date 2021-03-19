Nevruz ne demektir? Nevruz bayramının tarihçesi ve Nevruz bayramı hakkında bilgiler

Nevruz bayramı

Nevruz bayramı mart ayının 21’inde kutlanıyor. İlkbaharın gelişi ve doğanın yeniden uyanışı olarak adlandırılan bayram çoğu ülke tarafından kutlanmaktadır.

Nevruz , Afganlar, Anavutlar, Azeriler, Farslar, Gürcüler, Kazaklar, Kırgızlar, Kürtler, Uygurlar, Anadolu Türkleri ve Türkmenler tarafından bahar bayramı olarak kutlanmaktadır. Nevruz’a 4 hafta kalaya kadar olan her salı özel gün olarak kutlanır. İlk kez yazılı şekilde pers kaynaklarında Nevruzdan bahsedilir. Bazı yerler 21 Mart’ta kutlarken ,diğer kısım 22 ya da 23 Mart’ta kutlar. Zerdüştlük ve Bahailer için kutsal bir gün sayılıp o gün tatil ilan edilir. Anadolu ve Orta Asya Türk topluluğunda Göktürkler’in Ergenekon’dan çıkışı ile kutlanır. Kürt ve İran mitolojisinde Demirci Kawa efsanesine dayandığı inanılmaktadır.

Nevruzun kelime anlamı

Birleşmiş Milletler tarafından 2010 yılında Dünya Nevruz Bayramı olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma Kurulu, Manevi Kültür Mirası Listesi’ne Nevruz’u eklemiştir. Yani kısacası 21 Mart Dünya Nevruz Bayramı olarak geçmektedir.

Nevruz kelimesi eski Farsça’ya dayanmaktadır.Yeni gün ışığı anlamına gelmektedir. Farsçada hala bu anlam kullanılmaktadır. Nev hecesi yeni , ruz kısmı da gün anlamına gelmektedir. Eski İran dili Avesta’da Raoçah ışık anlamına gelmektedir. Nevruz’dan ilk Pers İmparatorluğu’nda bahsedilmişti ama daha öncelere de dayandığı söylenmektedir.

Nevruz Türk devletleri ile topluluklarında da kutlanmaktadır. Azeriler Novruz, Kazaklar Nawrız, kırgızlar Nooruz ,Batı Trakya Türkleri ise Mevris demektedir. Farsça’da Nouruz diye yazılır.

Bahar ve Nevruz

Baharın ilk gününe nevruz denir. Kuzey yarım kürede bahar ekinoksu bu tarihte oluşmaktadır. Güneş ekvatora dik açıyla gelir. Gündüz ile gece birbirine eşit olur. Gün ışığı, her yarım küre tarafından eşit alınmaktadır. Hatta koç burcu 21 Mart ile başlar .

Tarih dayanağı

Bu gelenek Buzul Çağı’ndan sonraki günlere dayandığı söylenir. O dönemlerde mevsimsel geçişler hayati önem taşımaktaydı. Yaşam 4 mevsime bağlıydı. Zor ve çetin bir kışın ardından gelen bahar, her tarafın yeşillenmesine, bolluk ve bereket getirmesi ve insanlar için çok fazla fırsatın getirmesine neden olmaktaydı. Eski toplumlar açısından bu gün çok uğurlu olduğu söylenmektedir. Yapılan araştırmaların sonucunda bu gün yapılan kutlamalar , sıradan bir kutlama olmayıp çok özel bir gün olduğunu göstermektedir. 1400 yılda bir gerçekleşen Güneş’in Persepolis’teki sarayın kabul salonuna denk gelmesi bugünü onlar açısından önemli kılmaktaydı. Hatta Apadana’non Sarayı’nın Yüz Sütunlu Salonu Nevruz gününü kutlamak için yapıldığı düşünülmektedir. Maalesef eski kitabelerde Nevruz’un bahsedildiği görülmemiştir.