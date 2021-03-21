Nevruz mesajları; Nevruz Bayramı kutlama mesajları

Hayvanların, doğanın uzun kış uykusundan uyandığı, ağaçların tomurcuklarını çıkarmaya başladığı kutlu bir gün olarak kabul edilen Nevruz Bayramı 2021 yılında 20 Mart Cumartesi gününe denk geldi. Nevruz, ateşlerin yakıldığı, kımızların içildiği, iyi dileklerin sunulduğu, toyların toplandığı bir şenlik niteliğindedir. Nevruz Bayramı'nın tarihine bakıldığında uzun bir geçmişe sahip olduğu görülmektedir.

Nevruz Bayramı nedir?

Nevruz Türk ülkeleri olan Azerbaycan, Türkmenistan,Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan,Tataristan, Uygur Bölgesi'nde kutlanıldığı gibi ayrıca Anadolu ve Balkan ülkerinde de kutlanmaktadır. Atalarımızdan yadigar bir kutlama olan Nevruz kutlamaları, günümüzde geleneksel bir kutlama olarak devam etmektedir.

Bazı ülkelerde Nevruz yeni yıl anlamına gelmektedir. Çünkü baharın gelişiyle beraber doğa kış uykusundan uyanır ve verimli bir yıla yeniden dallarını tomurcuklandırır. 21 Mart'ta kutlanıldığı gibi bazı bölgelerde 22 veya 23 Mart'ta kutlanabilmektedir. Türkler için Nevruz'un kutlanma amacı hem Ergenekon'dan çıkış hem de baharın uyanışıyla ilgiliyken, Kürtler için Nevruz Kürt ve İran mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi’ne dayandığına inanılarak kutlanılır.

2021 yılı Nevruz Bayramı için mesajlar (Türkçe)

- Türk'ün, Türk Milletinin bayramı olarak kabul gören "Sultan Nevruz" kutlu olsun.

-Baharın yeniden gelişini, doğanın renk cümbüşleriyle uyanışını gösteren ve güneşin sıcaklığının toprak ile buluşmak için hazırlandığın belli eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

- Nevruz, kışın soğukluğundan uyanan doğanın ve kış koşullarına rağmen direniş gösteren doğanın her şeye rağmen yeniden güzellikleriyle gelen baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

- Bereketin, dileklerin, mutluluğun ve huzurun başlangıcına vesile olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

- Baharın gelişiyle birlikte doğada yaşanan uyanış, meydana çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklı güzelliklerin meydana çıkardığı manzaralar, doğayla insan bir bütün olması ve çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği temsil eden Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

- Doğanın ölü toprağı nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyen Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

- Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır.Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

2021 yılı Nevruz Bayramı için mesajlar (Kürtçe)

-Newroz'a we pîroz be, ku destpêka pirbûn, bendewarî, aştî û dilşahiyê ye.

Anlamı:

Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

-Newroz bi wateyên xweyên xurt banga şiyarbûnek nû, aştî, hevalbûn, yekbûn û yekbûn e.Newroz'a we pîroz be.

Anlamı:

Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır.Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

-Newroz azadîye, newroz şînâtîye, newroz jiyane. Newrozâ we pîroz be.

Anlamı:

Nevruz özgürlüktür, Nevruz yeşilliktir, Nevruz hayattır.Nevruzu’nuz kutlu olsun.

-Newroza we pîroz bê, hevî dikim Newroza azadî, aşîtî û birayetî bê.

Anlamı:

Nevruz Bayramınız mübarek olsun. Nevruz’un özgürlük, barış ve kardeşlik getirmesini ummuyorum