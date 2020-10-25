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Nevruz bayramı ne zaman? Nevruz nedir, nasıl kutlanır? 2021 Nevruz Bayramı hangi tarihe geliyor?

Nevruz Bayramı Türk coğrafyalarında her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. BM tarafından 2010 yılından bu yana kutlanmakta olan 'Nevruz bayramı ne zaman, Nevruz nedir, nasıl kutlanır ve 2021 Nevruz Bayramı hangi tarihe geliyor?' sorularının yanıtını içeriğimizde derledik.

25 Ekim 2020 Pazar 13:40
Nevruz bayramı ne zaman? Nevruz nedir, nasıl kutlanır? 2021 Nevruz Bayramı hangi tarihe geliyor?
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Nevruz, farklı toplulukların inanışında farklı adlarla şenliklere konu olarak dünyanın en eski bayramıdır. Baharın gelişini anlatan Nevruz için bekleyiş devam ediyor. Türklerin yaşadığı geniş coğrafya içerisinde Nevruz Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Nevruz Bayramı ne zaman kutlanacak?


Nevruz her yıl 21 Mart’ta kutlanmaktadır. Kuzey Yarım küredeki ilklerdeyse ilkbaharın başlangıcını temsilen 22 veya 23 Mart tarihlerinde de Nevruz bayramı kutlanmaktadır. BM Genel Kurulu, 2010 yılından başlayarak 21 Mart’ı ‘’Dünya Nevruz Bayramı’’ kabul etmektedir.

Nevruz nedir?

Nevruz, baharın ilk günüdür ve bugün kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun oluştuğu gündür. Güneş, ekvatora dik açıyla gelir ve geceyle gündüz birbirine eşitlenir. Hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattında olur.

Nevruz nasıl kutlanır?

Nevruz Bayramı, Türklerin yaşadığı coğrafyalarda büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Kırgızlar, Nevruz Köcü denen özel yemekle kutlama yaparlar. Özbekistan’da ‘’Seyil Eğlenceleri’’ adıyla Nevruz coşkusu yaşanırken, Türkmenler yılın bereketli geçmesi için farklı yemekler hazırlamaktadır.



Son Güncelleme: 25.10.2020 14:21
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Nevruz BayramıNevruz Ne Zaman
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