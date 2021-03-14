Nevruz bayramı ne zaman kutlanacak? 2021 Nevruz bayramı tarihi

2021 senesinde Nevruz Bayramı'nın ne zaman kutlanması gerektiği vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı. Farklı coğrafyalarla farklı şekilde kutlanan Nevruz'un ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. İşte 21 senesi için Nevruz takvimi...

Nevruz Bayramı ne zaman kutlanacak?

Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharıngelişini temsil eden Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart tarihinde kutlanmaya başlanmaktadır. Nevruz'un bu taihte kkutlanmasının sebebi ise Günes 21 Mart'a kadar günney yarımküreye daha fazla ışık verir, 21 Mart tarihinde ise bu düzen eşitlenerek daha sonra kuzey yarımküreye doğru bozulmaya başlar.

Bu sebebple kuzey yarıkmkurededeki hakların bazıları, 21 Mart'ı uyanış ve yaradılış günü olarak kabul edip kutlama yapar. Aynı zamanda Nevruz Anadolu ve Orta Asya TÜrk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıktıklarını temsil etmektedir.

Bu yıl Nevruz Bayramı 21 Mart Pazar günü kutlanacak.

Nevruz nedir?

Nevruz, baharın ilk günü ve bu gün kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun (gece gündüz eşitliği) tamamlandığı gündür. Güneş ışınları ekvatora dik açı ile düşer. Gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Aynı zamanda hem kuzey hem de güney kutbı aynı anda gündoğumu hatıında bulunur. Güneş ışıkları her iki yarım küreye de eşit düşmektedir.

Nevruz nasıl kutlanır?

Türklerin yaşamış olduğu coğrafların pek çok yerinde Nevruz kutlamaları gerçekleştirilir. Kazaklar Nevruz kutlamalarında ev duvarlarında kil kap kırıyorlar, Kırgızlar "Nevruz Köcü" denen özel yemek ile Nevruz!u kutluyolar. Özbekistan'da "Seyil Eğlenceleri" ile Nevruz caşkusu yaşanıyor. Türkmenler senenin bereketli geçmesi amacıyla çeşitli yemekler hazırlıyorlar. Türkiye'de Nevruz kutlamaları çeşitli şekilde kutlanıyor.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan'da milli bayram şeklinde kutlanan Nevruza verilen adlar yöreden yöreye de farklılık gösterebiliyor.

Nevruz, Farsça'da "yeni gün" anlamına gelir. Dünyanın pek çok yerinde Türk halkları tarafından "ulu gün" olarak bilinir ve "navrız" yeni gün", "mart dokuzu", "ulu kün", "şagaa", "ısıah", "yeni kün", "çıl pazı" gibi adlarla anılır.

Türkiye'de Nevruz

Nevruz, Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı şekillerde kutlanmaktadır.

Kars ve yakın çevresinde Nevruz gününde kapı dinleme "baca-baca" adetleri görülüyor. Evde olan çeşitli meyvelerin, baca-baca gezilmesi ile verilmesidir. Tunceli bölgesinde erkekler alınlarını kara sürerek su kaynaklarını gidiyor. Su kaynağında karaları temizleyen erkekler, dua ederek isteklerde bulunuyorlar. Diyarbakır'da halk, eğlence ve mesire yerlerine giderek Nevruz törenlerini kutluyor.

Tahtacı Türkmenlerinde Nevruz "Sultan Nevruz" ismiyle biliniyor. Komşu mezarları ziyaret edilerek, herkesin güleryüzlü olarak yer aldığı Nevruz'da suçlar bağışlanıyor. Eski Mart ayının dokuzuncu gününde yaylalara çıkılarak kutlamalar yapılıyor. Bununla ilgili olarak halk arasında "Mart dokuzundan sonra dağlar misaifr alır" sözü kullanılır.

Ağrı bölgesinde o gece gençler bir dilekte bulunarakkapıları dinleyip içerideki konuşmaları yorumlayarak niyetlerinin tutup tutmayacağını anlamaya çalışıyor.

Uşak'ta Nevruz için "yıl yneilendi" tabiri kullanılır. Giresun'Da "mart bozumu" ismiyle kutlanarak çevredeki akarsulardan alınan sular hayvanların üzerine serpiliyor. Sivas'ta o gün gökün gürlmesi o senenin bereketli geçeceğini işaret eder.

Tekirdağ'da Nevruz soğukların sonu baharın gelişi olarak bilinir. Edine'de eski hasırlar yakılıp "mart içeri, pire dışarı" denilerek üzerinden atlanır. Kırklareli'de "mart dokuzu" ismiyle kutlanır. Yiyecekler hazır edilerek kırlara gidilir.

Gaziantep bölgesinde 22 Mart gününe "Sultan Navruz" ismi verilir. Halk arasındaki inanca göre, Sultan Navruz güzel bir kızdır ve 21 Mart 22 Mart'a bağlandığı gece batıdan doğua göç eder. Bir diğer inanca göre de kuş kılığında bir derviştir. Nevruz gecesi Sultan Navru'un geçtiği saatte uyanık olan kişilerin bütün dileklerinin gerçekleşeceeğine inanılıyor.