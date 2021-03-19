Nevruz Bayramı kutlama mesajları 2021

2021 Nevruz Bayramı Mesajları

Türk Dünyası için büyük öneme sahip olan Nevruz bayramı 21 Mart’ta baharın gelişi ile birlikte kutlanmaktadır. 2021 yılında dünyanın birden fazla ülkesinde salgın hastalıkların artması ile bu yıl nevruz kutlamaları büyük sorunlarla karşı karşıya. Bu güzel günde sevdiklerinize baharın gelişini müjdelemek, aranızdaki dostluğu ve beraberlik duygusunu arttıracak nevruz bayramı mesajları atmak isteyenler için yazımızı okuyabilirsiniz.

İlkbahar ile Gönüllerde Çiçekler Açarmış Sevgili

Bir Çiçeği Katledebilirsiniz Ama Baharı Asla

İlkbaharın Geldiğini Hissedin. Yaşayın Hissederek Farkında Olarak Yaşayın Baharı

Baharın Ve Kardeşliğin Müjdecisi Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun

Türkün Bayramı Nevruz Kutlu Olsun

Et ve tınak gibi olan bütün Türk-İslam aleminin Nevruz Bayramını kutlarım.

Nevruz bayramının ülkemizde ve tüm Türk Dünyasında dostluk ve kardeşlik duygusunu geliştirmesine, birliğimizi ve dirliğimizi arttırmasına vesile olsun bayramımız kutlu olsun.

Yüzyıllardır beraber millet olmanın sevinciyle yaşadığımız Türk kardeşlerimin Nevruz Bayramını kutlarım.

Türk Milletinin Türk Bayramı “Sultan Nevruz” Kutlu Olsun.

Bizlere bolluğun, bereketin, sevincin ve bahar neşesini yaşatan Nevruz Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Nevruzun halkımıza ve Türk Milletlerine huzur ve barış getirmesi dileğiyle bayramımız kutlu olsun.

Milli örf, adet ve geleneklerimizi unutmamamız gereken bu günlerde kardeşliğimizin ve beraberliğimizin artması ümidiyle Nevruz Bayramımız kutlu olsun.

Nisan yağmuru, Mayısıs çiçeği getirir ve toprak, çiçeklerle güler, Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

Bahar geldi mi her tasaya benden elveda. Ben, bütün dallarda açan bütün çiçeklerim… Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

Tüm çiçekleri kopartabilirler; ama yine de, baharın gelmesini asla engelleyemezler. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

Nevruz Bayramı’nın Tarihçesi

Nevruz kelime anlamı olarak tarihte ilk kez Pers imparatorluğu yazılı kayıtlarında geçmektedir. Nevruz bayramı İslami bir bayram olmamasına karşın İran’da baharın gelişi sevinciyle 21 Mart’ta kutlanmaktadır. Kuzey yarım kürede bazı ülkelerde ise 22-23 Mart tarihlerinde ilkbaharın gelişi olarak kutlanır. Nevruz bayramı Anadolu ve Orta Asya devletlerinden birisi olan Göktürklerde ise baharın gelişi ve ergenekondan çıkış olarak kutlanmaktaydı. 3000 yıldır kutlanan bu şenliği Birleşmiş Milletler “Dünya Nevruz Günü” olarak ilan edilmişti.