Nevruz Bayramı kutlama mesajı ve En güzel Nevruz SMS whatsapp mesajları

Nevruz bayramı, Kürt ve İran mitolojisinde Demirci Kawa Efsanesi'ne dayandığı söylenirken, Anadolu ve Orta Asya Türk toplumlarında ise Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamı ve baharın gelişi olarak kutlanmaktadır. Bazı toplumlarda 21 Mart tarihinde kutlanırken, bazı toplumlarda da Kuzey yarım kürede ilkbaharın gelmesiyle 22 ya da 23 Mart tarihlerinde kutlamaktadır. Her kültürde farklı günlerde ve farklı şekillerde kutlanan Nevruz Bayramı ülkemizde ise 21 Mart tarihinde kutlanıyor. Baharın gelmesi ile birlikte sevdiklerine en güzel, en anlamlı Nevruz kutlama mesajları yollamak isteyen kişiler için Nevruz Bayramı kutlama mesajlarını yazımızda paylaştık.

Nevru Bayramı kutlama mesajları

-Yüzyıllardır beraber millet olmanın sevinciyle yaşadığımız Türk kardeşlerimin Nevruz Bayramını kutlarım.

-Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

-Dikenden gül bitiren, Kışı da Bahara döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun

-Bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı olan Nevruz Bayramınız kutlu olsun.

-Baharla birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

-Türk Milletinin Türk Bayramı “Sultan Nevruz” Kutlu Olsun.

-Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır. Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

-Nevruz, Ergenekon Destanında sabırdır, hünerdir, coşkudur, kahramanlıktır. Orta Asya’dan Anadolu’ya oradan Balkanlara kurulan Toydur. Yüreğimizdeki özgürlük, kardeşlik bir milletin diriliş destanıdır. Kardeşliğin, Baharın Bayramı olan Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun.

-Nevruz kış uykusuna yatan doğanın uyanışı, doğanın dirilişi ve baharın müjdeleyicisidir. Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

-Doğanın ölü dokusu nevruzla birlikte can bulur. Baharın müjdeleyicisi olan Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.

-Baharın gelişini simgeleyen, doğanın uyanışını gösteren ve sıcaklığın toprakla buluşmaya başladığına işaret eden Nevruz Bayramınız kutlu olsun

-Kardeşlik türküleriyle dillerimizi ve gönüllerimizi yeşertirken barış ve kardeşlikle dolu bir nevruz dilerim. Nevruz Bayramınızı kutluyorum.

-İnsanlar Nevruz’da umudun, birliğin, bolluğun, coşkunun, kardeşliğin, hikâyelerini yazıp söylediler yüzyıllarca. Kardeşliğin, Baharın bayramı olan Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun.

-Nevruz’un, halkımız ve tüm insanlar için güzel günlerin habercisi olmasını, sevgi, barış, dostluk ve kardeşliğin yaygınlaşmasına yeni katkılar sağlamasını diliyorum.

-Bugün Nevruz, yani Yenigün, Yeryüzü Şenlendi. Eşitlendi gece-gündüz. Kardeşliğin, birliğin Yaşama Coşkusunun baharı kalplerimizi ısıttı. 21 Mart Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun.