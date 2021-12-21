Netflix'in yeni filmi İşte Böyle Bir Oğlan, film severlerin dikkatini çekti

Birçok yapım şirketi sosyal medyada ünlü olan kullanıcıları dizi ve filmlerinde kullanmaya devam ediyor. Netflix de sosyal medyadaki influencerların bu ününü kendi platformu için kullanmak amacıyla yeni bir filmi yayınladı. He’s All That (İşte Böyle Bir Oğlan) adı verilen bu filmde sosyal medyada büyük ün kazanan Addison Rae de yer alıyor.
İşte Böyle Bir Oğlan’ın Konusu Nedir?
Sosyal medyanın acımasız yönünü anlatan İşte Böyle Bir Oğlan filminin başrollerinde Addison Rae (Padgett Sawyer), Peyton Meyer (Jordan Van Draanen), Tanner Buchanan (Cameron Kweller) ve Racheal Leigh Cook (Anna Sawyer) yer alıyor.
Son Güncelleme: 21.12.2021 06:20