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Netflix'in yeni filmi İşte Böyle Bir Oğlan, film severlerin dikkatini çekti

Ünlü platform Netflix’in yeni filmi İşte Böyle Bir Oğlan, film severlerin dikkatini çekti. Filmin kadrosunda ünlü influencer Addison Rae de yer alıyor. İşte film hakkında öne çıkanlar…

21 Aralık 2021 Salı 06:20
Netflix'in yeni filmi İşte Böyle Bir Oğlan, film severlerin dikkatini çekti
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Birçok yapım şirketi sosyal medyada ünlü olan kullanıcıları dizi ve filmlerinde kullanmaya devam ediyor. Netflix de sosyal medyadaki influencerların bu ününü kendi platformu için kullanmak amacıyla yeni bir filmi yayınladı. He’s All That (İşte Böyle Bir Oğlan) adı verilen bu filmde sosyal medyada büyük ün kazanan Addison Rae de yer alıyor.

İşte Böyle Bir Oğlan’ın Konusu Nedir?

Sosyal medyada oldukça aktif olan Padgett isimli genç bir kız tatlı ve heyecanlı bir karaktere sahip birisidir. Gitmeyi amaçladığı üniversitede daha ünlü olmak ve daha çok para kazanmak amacıyla çeşitli projelerde yer alan Padgett’ın hayatı erkek arkadaşı Jordan’ın kendisini aldatmasıyla alt üst olur.

Sosyal medyanın acımasız yönünü anlatan İşte Böyle Bir Oğlan filminin başrollerinde Addison Rae (Padgett Sawyer), Peyton Meyer (Jordan Van Draanen), Tanner Buchanan (Cameron Kweller) ve Racheal Leigh Cook (Anna Sawyer) yer alıyor.


Son Güncelleme: 21.12.2021 06:20
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Netflixİşte Böyle Bir OğlanFilmSosyal MedyaAddison Rae
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