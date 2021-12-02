Netflix The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Almanya yapımı The Billion Dollar Code dizisi 7 Ekim 2021’de Netflix’te yayınlandı. Mini dizi olarak karşımıza çıkan The Billion Dollar Code dizisinin yapımcılığını Robert Thalheim ve Oliver Ziegenbalg üstleniyor.

The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir?

The Billion Dollar Code dizisinin oyuncu kadrosu

1990’lı yıllarda Berlin’de yaşayan bir sanatçı ve bir hacker, dünyayı görmenin farklı bir yolunu keşfeder. İkili, moden uydu verileri ve inteneti kullanarak bir algoritma ve program geliştirir. Yıllar sonra ikili, Google’a patent ihlali davası açmak için yeniden buluşur.

Netflix’in yeni mini dizisi The Billion Dollar Code’un oyuncu kadrosunda Bjön Freiberg, Seumas F. Sargent, Leonard Scheicher, Lukas Loughran, Marius Ahrendt, Dan Cade, Thomas Douglas, Michelle Glick ve Yuki Iwamoto gibi isimler yer alıyor.