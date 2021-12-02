Netflix The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Almanya yapımı The Billion Dollar Code dizisi 7 Ekim 2021’de Netflix’te yayınlandı. Mini dizi olarak karşımıza çıkan The Billion Dollar Code dizisinin yapımcılığını Robert Thalheim ve Oliver Ziegenbalg üstleniyor.
The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir?
The Billion Dollar Code dizisinin oyuncu kadrosu
Netflix’in yeni mini dizisi The Billion Dollar Code’un oyuncu kadrosunda Bjön Freiberg, Seumas F. Sargent, Leonard Scheicher, Lukas Loughran, Marius Ahrendt, Dan Cade, Thomas Douglas, Michelle Glick ve Yuki Iwamoto gibi isimler yer alıyor.
Son Güncelleme: 02.12.2021 17:02