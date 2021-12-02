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Netflix The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix'te yayınlanmaya başlayan The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ortaya çıktı. Mini dizi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

02 Aralık 2021 Perşembe 17:02
Netflix The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?
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Almanya yapımı The Billion Dollar Code dizisi 7 Ekim 2021’de Netflix’te yayınlandı. Mini dizi olarak karşımıza çıkan The Billion Dollar Code dizisinin yapımcılığını Robert Thalheim ve Oliver Ziegenbalg üstleniyor.

The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir?

1990’lı yıllarda Berlin’de yaşayan bir sanatçı ve bir hacker, dünyayı görmenin farklı bir yolunu keşfeder. İkili, moden uydu verileri ve inteneti kullanarak bir algoritma ve program geliştirir. Yıllar sonra ikili, Google’a patent ihlali davası açmak için yeniden buluşur.

The Billion Dollar Code dizisinin oyuncu kadrosu

Netflix’in yeni mini dizisi The Billion Dollar Code’un oyuncu kadrosunda Bjön Freiberg, Seumas F. Sargent, Leonard Scheicher, Lukas Loughran, Marius Ahrendt, Dan Cade, Thomas Douglas, Michelle Glick ve Yuki Iwamoto gibi isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 02.12.2021 17:02
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The Billion Dollar CodeThe Billion Dollar Code Konusu
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