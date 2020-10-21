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Netflix Rebecca filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix'in heyecan uyandıran yeni filmi Rebecca'nın fragmanı yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgi çeken filmin Netflix'te ne zaman yayınlanacağı da belli oldu.

21 Ekim 2020 Çarşamba 21:02
Netflix Rebecca filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Netflix’in yeni filmi Rebecca, sinemaseverler tarafından oldukça dikkat çekmeye başladı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicilerin ilgisini çeken filmde, Armie Harmer ve Lily James gibi isimler rol almaktadır.

Rebecca filmi hakkında

Daphne du Maurier’in romanından uyarlama olan film, Alfred Hitchcock tarafından 1940 yılında beyaz perdeye yansıtılmıştı.

Rebecca filmi konusu

Genç bir kadının zengin bir adamla evlenmesini konu alan filmde, normal gözüken evliliğin gün geçtikçe tuhaflaşması anlatılır. Filmde yer alan adam ve hizmetçilerinin adamın karısına olan saygı ve bağlılığı gözler önüne serilirken, Rebecca’nın izleri evin her yerinde hissedilmektedir.

Rebecca film oyuncuları


Lily James, Armie Hammer, Kristin Scott Thomas gibi birbirinden ünlü isimler Rebecca filmi için bir araya gelmiştir.

Rebecca vizyon tarihi? Nasıl izleyebilirim?

Rebecca filmi 21 Ekim 2020 tarihinden itibaren Netflix platformunda izleyici karşısına çıkacak.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile birlikte merak uyandıran film Rebecca’ya ilişkin ilk fragman yayınlandı. 21 Ekim 2020 tarihinde izleyici ile buluşacak olan filmde, Armie Harper ve Lily James başrolü paylaşacak.

Bir aşk evliliğinin malikanedeki izlenimlerinin yansıtılacağı filmde, Rebecca karakterinin bıraktığı izler gözler önüne serilecek. Ben Wheatley tarafından yönetilen filmin konusu Daphne du Maurier’in aynı isimli romanından beyaz perdeye aktarılıyor.



Son Güncelleme: 21.10.2020 21:52
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