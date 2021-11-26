Netflix Ortak Mücadele Krizi Birlikte Göğüslemek belgeseli konusu nedir? Netflix, koronavirüs pandemisini farklı bir açıdan izleyenlerle buluşturuyor

Yaklaşık 2 yıldır devam eden koronavirüs pandemisi, hayatlarımızı oldukça derinden etkiledi. Eskiden normal gelen pek çok şey artık bizlere yabancı gelmeye başladı. Ünlü yayın platform Netflix, pandemiyle beraber insanların hayatında nelerin değiştiğini farklı bir açıdan izleyenlerle buluşturuyor. Peki Netflix Ortak Mücadele Krizi Birlikte Göğüslemek belgeseli konusu nedir?

Netflix Ortak Mücadele Krizi Birlikte Göğüslemek Belgeseli Konusu Nedir?

Ödüllü yönetmen Orlando von Einsiedel da’nın başında bulunduğu Ortak Mücadele Krizi Birlikte Göğüslemek belgeseli, 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bugüne kadar insanların sadece sağlığını değil kültürünü de öldürdüğü anlatılmaktadır. Fakat burada esas dikkat çekilmesi istenen konu kültürü kimin veya neyin öldürdüğüdür.

Belgeselin ana konusu her ne kadar koronavirüs gibi gözükse de yapımda göçmenlere olan tutum, eşitsizlik, hükümete başkaldırı gibi önemli konulardan da bahsediliyor.

Özet olarak Ortak Mücadele Krizi Birlikte Göğüslemek belgeseli sadece bir virüsü değil, bu virüs bahanesiyle on yıllardır hayatımızda hali hazırda var olan eşitsizlik, ırkçılık, insan hakları ihlali gibi olayları da izleyenlere gösteriyor.

https://youtu.be/6mw3Ev1CIt0