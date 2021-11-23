Netflix My Name dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Kore yapımı ‘My Name’ dizisi 15 Ekim 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Jin-min Kim’in üstlendiği, senaryosunu ise Ba-da Kim’in kaleme aldığı dizi, merkezine Ji-u Yun isimli genç bir kızın hikayesini alıyor.
My Name dizisinin konusu nedir?
Babasının gizemli ölümü sonrasında gerçeği öğrenmek isteyen Jiwoo, bir uyuşturucu kartelinin üyesi olur ve polis teşkilatında köstebeklik yapmaya başlar. Fakat Jiwoo, bu yolda ürkütücü gerçeklerle karşı karşıya kalır.
My Name dizisi oyuncu kadrosu
So-hee Han (Jin-u Yun)
Ahn Bo-Hyun (Pil-do Jeon)
Sang-ho Kim (Gi-ho Cha)
Hak-ju Lee (Tae-ju Jung)
Hee-soon Park (Mu-jin Choi)
Rich Ting (Mu-jin Choi)
My Name resmi fragman:
Son Güncelleme: 23.11.2021 05:17