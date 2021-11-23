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Netflix My Name dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix platformunda yayınlanan Kore yapımı My Name dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

23 Kasım 2021 Salı 05:17
Netflix My Name dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
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Kore yapımı ‘My Name’ dizisi 15 Ekim 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini Jin-min Kim’in üstlendiği, senaryosunu ise Ba-da Kim’in kaleme aldığı dizi, merkezine Ji-u Yun isimli genç bir kızın hikayesini alıyor.

My Name dizisinin konusu nedir?

Babasının gizemli ölümü sonrasında gerçeği öğrenmek isteyen Jiwoo, bir uyuşturucu kartelinin üyesi olur ve polis teşkilatında köstebeklik yapmaya başlar. Fakat Jiwoo, bu yolda ürkütücü gerçeklerle karşı karşıya kalır.

My Name dizisi oyuncu kadrosu

So-hee Han (Jin-u Yun)

Ahn Bo-Hyun (Pil-do Jeon)

Yull Jang (Gang-jae Do)

Sang-ho Kim (Gi-ho Cha)

Hak-ju Lee (Tae-ju Jung)

Hee-soon Park (Mu-jin Choi)

Rich Ting (Mu-jin Choi)

My Name resmi fragman:



Son Güncelleme: 23.11.2021 05:17
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Anahtar Kelimeler:
Netflix My NameMy Name Dizisi
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