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Netflix Kayıp Savaş filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix platformunda yayınlanan Hollanda yapımı Kayıp Savaş filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

23 Kasım 2021 Salı 02:09
Netflix Kayıp Savaş filminin konusu ve oyuncu kadrosu
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Netflix Hollanda ortaklığı ile izleyici karşısına çıkan Kayıp Savaş (The Forgotten Battle) filmi, 2.Dünya Savaşı’nın yaşandığı 1940’lı yıllarda Almanların karşısında yer alan Kanada, Hollanda, İngiltere ve Belçika’nın içerisinde olduğu Scheldt Muharebesi’nden görseller sunuyor. 120 dakika süren filmde, 3 farklı karakter konseptiyle dış hayatlara da değiniyor.

Kayıp Savaş filminin konusu nedir?

2. Dünya Savaşı’nda önemli bir yeri olan Scheldt Muharebesi sırasında bir planör pilotu, nir Nazi askeri ve gönülsüz bir direniş askerinin yolu trajik bir şekilde kesişir.

Kayıp Savaş filmi oyuncu kadrosu

Tom Felton (Tony Tuner)

Susan Radder (Teuntje Visser)

Gijs Blom (Marinus van Staveren)

Jamie Flatters (William Sinclair)

Jan Bijvoet (Doctor Visser)

Coen Bril (Henk Schneijder)

Theo Barklem Biggs (John)

Scott Reis (Nigel)

Marthe Schneider (Janna)

Ronald Kalter (Dirk Visser)

Justus von Dohnanyi (Oberst Berghof)

Kayıp Savaş (The Forgotten Battle) resmi fragman:



Son Güncelleme: 23.11.2021 02:09
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Anahtar Kelimeler:
Netflix Kayıp SavaşThe Forgotten Battle
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