Nesli tükenen ve yok olan 19 hayvan

İzinsiz avlanma, tahrip ve yangınlarla birlikte birçok hayvanın nesli tükenmekte ya da çoktan tükenerek tarihte sadece ismi bulunmakta. Peki, hangi hayvanların nesli tükendi. Sizin için nesli tükenen hayvanları listeledik.
-Cava Kaplanı: İzinsiz avlanma sonucu nesilleri yok olmuştur.
-Karayip Keşif Foku: 2008 yılında nesli tükenmiştir.
-Dodo: 17. Yüzyılda nesli tükenmiştir.
-Pinta Adası Kaplumbağası: Pinta’da yaşayan kaplumbağa, 100 yaşına ölmüştür.
-Siyah Batı Gergedanı: İzinsiz avlanma sonucu nesli tükenmiştir.
-Tüylü Mamut: 4000 bin yıl önce yaşanıldığı söylenmektedir.
Pirene Dağ Keçisi: 2000 yılında ölmüştür.
-Büyük Dalicı Martı: 19. Yüzyılda nesli tükenmiştir.
-Quagga Zebrası: Kürkleri için avlanmasından dolayı nesli tükenmiştir.
-Tazmanya Canavarı: 1936 yılında öldürülerek nesli tükenmiştir.
-Altın Kurbağa: 1939 yılında nesli tükenmiştir.
-Steller Deniz İneği: 1768 yılında nesli tükenmiştir.
-Kanarya Adaları Poyraz Kuşu: 1994 yılında nesli tükenmiştir.
-Po’ouli: Bir kuş türüdür. 2004 yılında nesli tükenmiştir.
-Göçmen Güvercin: izinsiz ve aşırı avlanma sonucu nesli tükenmiştir.
-Fildişi Gagali Ağaçkakan: 1994 yılında nesli tükenmiştir.
-Moa: Avlanma ve yaşam alanlarının küçülmesi sonucu nesli tükenmiştir.
-İrlanda Geyiği