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Nesli tükenen ve yok olan 19 hayvan

Her yıl doğa tahribi ve küresel ısınmayla birlikte doğa büyük bir döngüye girmektedir. İnsanlığın var olduğu andan beri en yakın arkadaşları hayvanlardır. Geçen yıllar içerisinde ise bazı hayvanlar doğa koşullarına adapte olamamış ve nesillerini kaybetmişlerdir. İşte, nesilleri yok olan hayvanlar.

15 Aralık 2020 Salı 22:52
Nesli tükenen ve yok olan 19 hayvan
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İzinsiz avlanma, tahrip ve yangınlarla birlikte birçok hayvanın nesli tükenmekte ya da çoktan tükenerek tarihte sadece ismi bulunmakta. Peki, hangi hayvanların nesli tükendi. Sizin için nesli tükenen hayvanları listeledik.

-Cava Kaplanı: İzinsiz avlanma sonucu nesilleri yok olmuştur.

-Karayip Keşif Foku: 2008 yılında nesli tükenmiştir.

-Dodo: 17. Yüzyılda nesli tükenmiştir.

-Pinta Adası Kaplumbağası: Pinta’da yaşayan kaplumbağa, 100 yaşına ölmüştür.

-Siyah Batı Gergedanı: İzinsiz avlanma sonucu nesli tükenmiştir.

-Tüylü Mamut: 4000 bin yıl önce yaşanıldığı söylenmektedir.

Pirene Dağ Keçisi: 2000 yılında ölmüştür.

-Büyük Dalicı Martı: 19. Yüzyılda nesli tükenmiştir.

-Meksika Boz Ayısı: 1964 yılında nesli tükenmiştir.

-Quagga Zebrası: Kürkleri için avlanmasından dolayı nesli tükenmiştir.

-Tazmanya Canavarı: 1936 yılında öldürülerek nesli tükenmiştir.

-Altın Kurbağa: 1939 yılında nesli tükenmiştir.

-Steller Deniz İneği: 1768 yılında nesli tükenmiştir.

-Kanarya Adaları Poyraz Kuşu: 1994 yılında nesli tükenmiştir.

-Po’ouli: Bir kuş türüdür. 2004 yılında nesli tükenmiştir.

-Göçmen Güvercin: izinsiz ve aşırı avlanma sonucu nesli tükenmiştir.

-Fildişi Gagali Ağaçkakan: 1994 yılında nesli tükenmiştir.

-Moa: Avlanma ve yaşam alanlarının küçülmesi sonucu nesli tükenmiştir.

-İrlanda Geyiği



Son Güncelleme: 15.12.2020 22:52
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Anahtar Kelimeler:
Nesli Tükenen HayvanlarAvcılıkGöçmen GüvercinTazmanya CanavarıMamut
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