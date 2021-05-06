İstanbul 20°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Nescafe Gold haftalık çekilişe katılma sayfası - Nescafe haftalık çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Ünlü kahve markası Nescafe, binlerce katılımcı tarafından çekiliş sonuçları araştırılıyor. NESCAFE Gold 2g stick, NESCAFE Gold 100g Ekopaket ve NESCAFE Gold 200g Ekopaket ürünlerinde bulunan şifreler ile vatandaşlar çekilişe katılırken birbirinden farklı hediyeler kazanıyor. Sizlerde Nescafe Gold haftalık çekilişe katılmak için ve çekiliş sonuçlarını öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 14:02
Nescafe Gold haftalık çekilişe katılma sayfası - Nescafe haftalık çekiliş sonuçları belli oldu mu?
Takip Et:

Her hafta olduğu gibi bu haftada dünyaca ünlü dev kahve markası Nescafe, binlerce kişiye hediye vermeye devam ediyor. NESCAFE Gold 2g stick, NESCAFE Gold 100g Ekopaket ve NESCAFE Gold 200g Ekopaket ürünlerindeki şifreler ile vatandaşlar çekilişe katılabiliyor.

Her hafta uygulanan kampanyada 10 kişiye kahve makinesi verilirken 10 kişiye 1000 TL değerinde Gold Kart veriliyor.

Sizlerle Nescafe çekilişine katılmak için buraya göz atabilirsiniz.

Türkiye genelinde var olan kahveleri alan vatandaşlar ürün ambalajı içerisinde özgün katılım ile ad  soyad adres bilgileri ile birlikte birer boşluk bırakmak şartıyla gsm operatörlerinden 4544 kampanya hattına eksiksiz kısa mesaj olarak gönderenler veya www.nescafemycafe.com (ücretsiz) intenet adresindeki forma şifre, ad-soyad, adres ve GSM no bilgilerini eksiksiz giren tüm katılımcılar katılabileceklerdir.

Şifreler ise dahil ürünlerin içerisinde yer alacak.

Nescafe kampanya çekilişi sonuçlarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kampanyaya katılım sağlayan kişiler, şifreleri saklamalıdır. Ayrıca ürünün alışverişi sırasında fişin veya faturanın saklanması gerekmez.

Kampanya tarihi 1 Şubat 2021 tarihinden 4 Temmuz 2021 (23.59) tarihleri arasında geçerlidir.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 14:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nescafe GoldçekilişSonuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağında hastane izni almak gerekiyor mu? Yasakta hastaneye izinsiz gidilir mi? Yasaklarda hastaneye nasıl gidilir?
Sokağa çıkma yasağında hastane izni almak gerekiyor mu? Yasakta hastaneye izinsiz gidilir mi? Yasaklarda hastaneye nasıl gidilir?
Deniz Gezmiş ve arkadaşları neden idam edildi?
Deniz Gezmiş ve arkadaşları neden idam edildi?
Fındık destekleme ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2021 Fındık destekleme ödemeleri tarihleri
Fındık destekleme ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2021 Fındık destekleme ödemeleri tarihleri
Camiler açık mı, 7 Mayıs cuma namazı camilerde kılınacak mı?
Camiler açık mı, 7 Mayıs cuma namazı camilerde kılınacak mı?
2021 Anneler Günü için en güzel hediye seçenekleri
2021 Anneler Günü için en güzel hediye seçenekleri
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için izin almaya gerek var mı? Hastaneye gitmek için izin nasıl alınır?
Sokağa çıkma yasağında hastaneye gitmek için izin almaya gerek var mı? Hastaneye gitmek için izin nasıl alınır?

Popüler Haberler

Nescafe Gold haftalık çekilişe katılma sayfası - Nescafe haftalık çekiliş sonuçları belli oldu mu?
Masum 410. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Masum yeni son bölüm izle
Kuyumcular açık mı, kapalı mı? Yasaklarda kuyumcular çalışıyor mu?
Sokağa çıkma yasağında hastane izni almak gerekiyor mu? Yasakta hastaneye izinsiz gidilir mi? Yasaklarda hastaneye nasıl gidilir?
Sadakatsiz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kanal D Sadakatsiz 28. bölüm tek parça izle!
Kuruluş Osman yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Kuruluş Osman 57. bölüm tek parça izle!
Masumiyet yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Masumiyet 11. bölüm tek parça izle!
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru formu şartları ne? KOSGEB faizsiz kredisine nasıl başvurulur?
Deniz Gezmiş ve arkadaşları neden idam edildi?
Sadakatsiz Derin karakterini kim canlandırıyor? Melis Sezen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne? Neden çöp topluyor? Dispozofobi hastalığının tedavisi nasıldır?
Atv canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıdvan kimdir? Gerçek adı ne? Ali İpin hakkında bilgiler
Emekli ikramiyesi hangi gün kimlere yatırılacak? Bugün kimlerin emekli ikramiyesi yatıyor?
2021 Anneler Günü için en güzel hediye seçenekleri
Kadınlar 3600 günden emekli olma şartları nelerdir? Kadınlara erken emeklilik fırsatı
Kayhan Yıldızoğlu kim, kaç yaşında? Kayhan Yıldızoğlu hayatı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 42. bölüm tek parça izle - TV 8 canlı yayın izle 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Habertürk Para Gündem neden yayınlanmadı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.