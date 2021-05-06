Nescafe Gold haftalık çekilişe katılma sayfası - Nescafe haftalık çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Her hafta olduğu gibi bu haftada dünyaca ünlü dev kahve markası Nescafe, binlerce kişiye hediye vermeye devam ediyor. NESCAFE Gold 2g stick, NESCAFE Gold 100g Ekopaket ve NESCAFE Gold 200g Ekopaket ürünlerindeki şifreler ile vatandaşlar çekilişe katılabiliyor.

Her hafta uygulanan kampanyada 10 kişiye kahve makinesi verilirken 10 kişiye 1000 TL değerinde Gold Kart veriliyor.

Sizlerle Nescafe çekilişine katılmak için buraya göz atabilirsiniz.

Türkiye genelinde var olan kahveleri alan vatandaşlar ürün ambalajı içerisinde özgün katılım ile ad soyad adres bilgileri ile birlikte birer boşluk bırakmak şartıyla gsm operatörlerinden 4544 kampanya hattına eksiksiz kısa mesaj olarak gönderenler veya www.nescafemycafe.com (ücretsiz) intenet adresindeki forma şifre, ad-soyad, adres ve GSM no bilgilerini eksiksiz giren tüm katılımcılar katılabileceklerdir.

Şifreler ise dahil ürünlerin içerisinde yer alacak.

Nescafe kampanya çekilişi sonuçlarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kampanyaya katılım sağlayan kişiler, şifreleri saklamalıdır. Ayrıca ürünün alışverişi sırasında fişin veya faturanın saklanması gerekmez.

Kampanya tarihi 1 Şubat 2021 tarihinden 4 Temmuz 2021 (23.59) tarihleri arasında geçerlidir.