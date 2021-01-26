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Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 26 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 18:32
Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Nescafe BMW 118i, iPhone 11 Nescafe çekilişine katılan kişiler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya devam ediyor. Nescafe çekilişine katılım sağlayan kişiler hediyelerin verileceği günü ve hediyelerin neler olduğunu merak etmeye başladı. Hediyeler dağıtımı için hangi günlerin belirlendiği merak ediliyor. Paketlerin altında yazan şifreler vatandaşlara 3 BMW 118İ, 300 iPhone 11 ve 300 AirPod kazanma şansı sunuyor. Çekiliş 5 dönem halinde düzenlenmektedir.

2020 Nescafe Kahve Çekilişi büyük ilgi gördü. Nescafe çekilişi 5 dönemde gerçekleşecektir. Beşinci çekiliş dört ay içinde yapılacak ve ilk dört aydaki tüm katılımcıları kapsayacaktır. İlk dönem için çekiliş sonuçları 21 Eylül 2020 ile 20 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında yapılacaktır. Vatandaşlar, Nescafe kahve çekilişine katılarak 3 BMW 118İ, 300 iPhone 11 ve 300 AirPods kazanma şansına sahip oluyor.

Nescafe Çekiliş Sonuçları 2020 Ne Zaman Açıklanacak?

Nescafe çekilişinin ilk sonuçları 2 Kasım 2020'de açıklandı. Nescafe çekilişinin yaklaşan sonuçları 3 Aralık 2020, 4 Ocak 2021 ve 4 Şubat 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Nescafe BMW 118İ Çekilişi Ne Zaman?

Etkinlik sonunda beşinci çekilişte 3 kişi BMW 118i Sport Line 2020 model otomobili (satış fiyatı: 281.200 TL) kazanacak, tüm katılımcıların kazanma ihtimali bulunmaktadır.

Nescafe Çekilişi Hakkında

4 aylık dönem ve ilk 4 aylık dönemde tüm katılımların üzerinden gerçekleşecektir.

1.Dönem:21.09.2020 -20.10.2020,

2.Dönem:21.10.2020-20.11.2020,

3.Dönem:21.11.2020-20.12.2020,

4.Dönem:21.12.2020-20.01.2021,

5.Dönem:21.09.2020-20.01.2021 şeklinde gerçekleştirilecektir.

Kampanya tarihleri​ arasında promosyon ürünleri Nescafe 3ü1 Arada Orijinal, Nescafe 3ü1 Arada Extra, Nescafe 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü ya da Nescafe 2si1 Arada arasında ürünlerinde yazan şifreyi ad-soyad, adres bilgileri boşluk bırakarak gönderen kişiler .nescafe.com.tr adresindeki formu doldurarak (ücretsiz) 1 çekiliş hakkına sahip olacaktır.

Aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenecek ve şifre ile gönderilen ilk katılım kabul edilmektedir.

Şifre, adı ve soyadı bilgisini eksik dolduran kişiler çekilişe katılmayacaktır.

Katılımda verilen tüm bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini kanıtlamak katılımcının sorumluluğundadır.

Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri SMS ile katılabilir. KDV ve ÖİV dahil başarılı veya hatalı SMS girişleri katılımcıya Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1 TL, Vodafone için 0,65 TL olarak ücretlendirilecektir. Katılım sağlayan kişiler, katılım mesajlarının birim fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutabilir.

75 kişiye Apple Iphone 11 64 GB cep telefonu (satış fiyatı 7.299,00 TL), 75 kişiye ise Apple Airpods ve şarj çantası (satış fiyatı 1.099,00 TL) verilecek.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 26.01.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
çekilişNescafe
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