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Nescafe 3'ü 1 arada 3. dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Nescafe'nin müşterilerine sunmuş olduğu ücretsiz hediyeler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Nescafe 3'ü 1 arada 3. dönem çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı. Nescafe 3. dönem çekiliş sonuçları hangi gün gerçekleşecek sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediliyor.

22 Aralık 2020 Salı 20:21
Nescafe 3'ü 1 arada 3. dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Nescafe Çekiliş Sonuçlarının Açıklanması. 5 dönem şeklinde ilerleyecek olan çekilişe katılanlar 3 adet BMW 118I, 300 iPhone 11 ve 300 AirPods kazanma şansına sahip olacak. Başvurular 20 Aralık'ta sona ermesinin ardından çekiliş sonuçları noter huzurunda tasdik edilecektir.

Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Nescafe çekiliş sonuçları henüz netlik kazanmadı. 3. dönem çekilişi 21 Kasım ve 20 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Bir sonraki Nescafe çekiliş sonuçları sırasıyla 4 Ocak 2021 ve 4 Şubat 2021'de açıklanacak.

Nescafe BMW 118i çekilişi ne zaman?

Kampanya sonunda tüm yarışmacılar için yapılacak çekilişin beşinci döneminde 3 kişi bir BMW 118i Sport Line 2020 (önerilen satış fiyatı: 281.200 Türk Lirası) kazanacak.

Nescafe çekilişi hakkında

4 aylık dönem ve ilk 4 aylık dönemin tüm katılımlarından yapılmaktadır.

1.Dönem:21.09.2020 -20.10.2020,

2.Dönem:21.10.2020-20.11.2020,

3.Dönem:21.11.2020-20.12.2020,

4.Dönem:21.12.2020-20.01.2021,

5.Dönem:21.09.2020-20.01.2021 şeklinde yapılmaktadır.

Kampanya tarihleri ​​arasında www.nescafe.com.tr adresindeki formu dolduran kişiler, promosyon ürünlerinden Nescafe 3’ü 1 arada Orijinal, Nescafe 3’ü 1 arada Extra, Nescafe 3’ü 1 arada sütlü küpüklü veya Nescafe 2’si 1 Arada çıkan kodları arasında boşluk bırakarak 6635'e eksiksiz şekilde SMS göndererek (ücretsiz) 1 çekiliş hakkına sahip olacaktır.

Aynı şifreye ait mükerrer girişler silinecek ve gönderilen ilk katılım kabul edilecektir.

Şifresi, tam adı ve soyadı olmayan kişiler çekilişe katılmayacaktır.

Katılımda verilen tüm bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini kanıtlamak katılımcının sorumluluğu altındadır.

Turkcell, Türk Telekom Mobil ve Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri SMS ile katılabilir. KDV ve ÖİV dahil başarılı veya hatalı SMS girişleri katılımcıya Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1 TL, Vodafone için 0,65 TL olarak ücretlendirilecektir. Operatörlerin Katılım mesajlarının birim fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Çekilişte 75 kişiye her aylık dönemde Apple İphone 11 64 GB cep telefonu (tavsiye edilen satış fiyatı 7.299,00 Türk Lirası), 75 kişiye ise Apple Airpods ve şarj cihazı (tavsiye edilen satış fiyatı 1.099,00 Türk Lirası) verilecek.



Son Güncelleme: 22.12.2020 20:21
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Anahtar Kelimeler:
Nescafe3. DönemçekilişBMW
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