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Nekbe olayı nedir?

Nekbe olayında neler yaşandı? İsrail ile filistin arasında yaşanan nekbe olayı ne anlama gelmektedir. Nekbe olayı son zamanlarda artan İsrail baskıları sonrası bugün yıldönümü olan ve Nekbe olarak adlandırılan olayın ne olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00
Nekbe olayı nedir?
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Bugün İsrail'in Filistinli Müslümanları işgalinin 73. yıldönümü. İsrail saldırıları ve katliamları bu güne kadar devam ederken birçok ülke sessiz kalıyor. Nekbe, milyonlarca Filistinlinin anavatanlarından sürülmesinin yıldönümünde Nekbe olayında İsrail ne yaptı? Nekbe olayı ne anlama gelmektedir? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

Nekbe’de ne oldu, bu ne anlama geliyor? İsrailli işgalciler Nekbe Günü'nde ne yaptılar? Vatandaşlar düzenli olarak bu sorulara cevap aramaya başladılar. 73 yıl önce Filistinlilere yönelik baskıların ve İsrail işgalindeki baskıların yıldönümü tüm yıl boyunca kutlanıyor. Binlerce aileyi evlerinden kovan İsrail'e yönelik baskılar bugüne kadar devam ediyor. Gazze Şehri'ne yapılan son saldırılarda Filistinli Müslümanların evlerinden sürülme  ile karşı karşıya kalan bu aileler, ikinci bir "nekbe" ile karşı karşıya. Peki Nekbe vakası ne ve bu ne anlama geliyor? İsrail, Nekbe gününde neyi işgal etti? İşte tüm detaylar...

Nekbe olayı nedir, ne demek?

Filistin için Nekbe 14 Mayıs 1948'de İsrail Başbakanı David Ben Gurion ve diğer 25 kişi, İsrail'in Bağımsızlık Bildirgesi'ni Tel Aviv Müzesi'nde dünya toplumuna duyurduğunda gerçekleşti. Bu nedenle, İsrail'in resmi olarak ilan etmesinden sonraki 15 Mayıs'ta Nekbe (büyük felaket) olatak adlandırılmaktadır. O zamandan beri Yahudi gruplar dönüşümlü olarak Filistinlileri göçe zorlamaktadır.

İsrail Nekbe gününde neler yaptı?

Bugüne kadar devam eden bu süreçte Filistin'in büyük bir bölümü saldırıya uğradı, binlerce Filistinli ayrım gözetmeksizin katledildi, yaklaşık bir milyonu ülkelerinden sürüldü, 675 köy tahrip edildi ve birçok şehir. Nekbe'de kontrolü genişleten İsrail, şu anda 27.000 kilometrekarelik Filistin topraklarının yüzde 85'ini işgal ediyor. Filistinliler arazi alanının yalnızca yüzde 15'ini kullanabilirler. İsrail ayrıca Doğu Kudüs ve 1967'de işgal edilen Batı Şeria'da yasadışı İsrail yerleşimleri inşa etmeye devam ediyor.

Başlıca Arap vatanseverlerden Suriyeli tarihçi Konstantin Zlaik, yüzlerce Filistinlinin bir günde ülkeyi terk edip "Nekbe" haline geldiği günden ilk söz eden oldu. "Nekbe ne anlama geliyor?"  isimli kitabı De Zurayk yayınlandıktan sonra isim 15 Mayıs ile eş anlamlı hale geldi. Nekbe protestoları 15 Mayıs'ta tüm dünyada gerçekleşiyor.

Gazze'de sekiz mülteci kampı var. Bu, ülkedeki en büyük Filistin mülteci kamplarından biridir. İsrail işgali altındaki kuzey Gazze Şeridi'ndeki Cibali mülteci kampında 108.000 Filistinli yaşıyor. Bölgedeki en büyük kamp olan Cibali, 1987'de Filistin İntifadası'nın yeri olarak biliniyordu. Lübnan'da 12, Ürdün'de 10 ve Suriye'de 12 mülteci kampı var. Suriye, Filistinlilerin İsrail'in saldırılarından kaçtıkları komşu ülkelerden biridir.


Son Güncelleme: 15.05.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
NekbeİsrailFilistin
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