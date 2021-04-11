Nehrin taşması Ardahan Ovası'nın su basmasına sebep oldu

Ardahan’da gerçekleşen olayda yağışların başlaması ile eriyen kar suları Ardahan’ın ortasından geçen Kura Nehri’nin taşmasına sebep oldu. Nehrin taşması ile tarım arazileri su ile dolarken özellikle Ardahan ovası sular altında kaldı. Eriyen karların artmasıyla su seviyesinin yükselmesi ile bölgede bulunan evler için büyük tehdit oluşturmaya başladı. Evlerinin su altında kalmasıyla büyük tedirginlik yaşayan ev sahipleri Çayır ve meraları kaplayan suyun daha da yükselip evlerinin su altında kalmasından korktuklarını belirtti.

Kubilay Koçak durum ile ilgili yaptığı açıklamada baharın gelmesiyle eriyen kar sularının Kura Nehrinin su seviyenin yükselmesine ve taşmasına sebep olduğunu ve ovanın sular altında kaldığını belirtti.

Öte yandan çevre görüntü olarak çok güzel ve denizi andırdığını bu güzellikleri yaşamak ve görmek lazım olduğunu ekledi.

