Nefes borusuna süt kaçan bebek hayatını kaybetti

Kahreden olay bugün Şanlıurfa'da yaşandı.

Şanlıurfa'da hayatını sürdüren Suriyeli bir ailenin 6 aylık bebeği annesini emdiği sırada aniden nefessiz kaldı. Bebeği durumunu fark eden anne durumu hemen acil servis personeline ihbar etti ve yardım istedi. Eve kısa süre içinde gelen 112 sağlık personeli 6 aylık bebeği yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

NEFES BORUSUNA SÜT KAÇMIŞ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan talihsiz bebek doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan incelemede bebeğin annesini emdiği esnada nefes borusuna süt kaçtığı için boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.