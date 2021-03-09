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Nefes borusuna süt kaçan bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli anne 6 aylık bebeğini emzirdiği anda bebek aniden nefessiz kaldı. Eve gelen 112 sağlık ekipleri bebeğin nefes borusuna süt kaçtığı için hayatını kaybettiğini tespit etti.

09 Mart 2021 Salı 22:11
Nefes borusuna süt kaçan bebek hayatını kaybetti
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Kahreden olay bugün Şanlıurfa'da yaşandı.

Şanlıurfa'da hayatını sürdüren Suriyeli bir ailenin 6 aylık bebeği annesini emdiği sırada aniden nefessiz kaldı. Bebeği durumunu fark eden anne durumu hemen acil servis personeline ihbar etti ve yardım istedi. Eve kısa süre içinde gelen 112 sağlık personeli 6 aylık bebeği yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan talihsiz bebek doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

NEFES BORUSUNA SÜT KAÇMIŞ

Hastanede yapılan incelemede bebeğin annesini emdiği esnada nefes borusuna süt kaçtığı için boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

 

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 22:11
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