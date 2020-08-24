Necdet Pamir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz gün açıkladı “müjde” sonrasında ülkemizdeki pek çok kişi bu konu hakkında konuşmaya başladı. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfi yaptığını aktaran Erdoğan bu gazın çıkarılması için çalışmaların hemen başlayacağını ve 2023 senesine kadar tüm hazırlıkların tamamlanması hedefleri olduğunu açıklamıştı.

Necdet Pamir Kimdir?

Habertürk TV kanalında yayınlanan ve Eren Eğilmez tarafından sunulan Gerçek Fikri Ne isimli programa katılan Necdet Pamir ile Yaşar Hacısalihoğlu da Erdoğan tarafından açıklanan bu müjde hakkında konuştular. İkili arasında yaşanan yerli ve millisı ülke gündemine bomba gibi düştü.

Necdet Pamir 1954 senesinde doğmuştur. 1980’de Ankara TED Koleji ve ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 25 sene TP Anonim Ortaklığı’nda farklı mevkilerde görev yaptıktan sonra Petrol Taşıma ve Pazarlama Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Muavinliği yaptı. Başbakanlık Boru Hatları Koordinasyon Kurulu’nda TPAO temsilcisi olarak faaliyet gösterdi. Sonrasında TPAO İnceleme ve Geliştirme Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür Danışmanlığı yaptı. 1980-1995 seneleri arasında TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği, 1990,1995 seneleri arasında ise TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesi olan Pamir, 2002-2005 seneleri arasında CHP Meclis Grup danışmanı, Enerji Komisyonu ve Bilim Platformu üyesi olarak da yer aldı.

https://twitter.com/i/status/1297273876590858240