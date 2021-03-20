Necasetten Taharet ve Hadesten taharet nedir, ne demek, farkları ne?

İslam dininde temiz olmak anlamlarını taşıyan necasetten taharet ve hadesten taharet merak ediliyor. Pek çok kişi dinimizde temizlik anlamına gelen hadesten taharet ve necasetten taharetin ne olduğunu ve farklarının neler olduğunu araştırıyor.

Necasetten taharet nedir?

Necasetten taharet namaz dışında ki farzlardan bir tanesidir. Hadesten taharette namaz dışında müslümanlar için belirlenen farzlardan bir tanesidir.

Necasetten taharet gözle görülen pisliklerden arınmak anlamına gelmektedir. Kısaca necasetten taharet elbisenin, namaz kılınacak bölgenin, evin ve diğer bölgelerin temizliği anlamına gelir. Necasetten taharet temizlik anlamına geldiği ve farz olduğu için Müslümanlar tarafından önemlidir ve uygulanması gerekir. temizlik konusunda sıkıntıların olduğu yerlerde sadece namaz kılınacak yerin temizliğine dikkat etmek necasetten taharetin yerine getirilmesi için yeterlidir.

Necasetten taharet ne anlama gelir?

Dini kitaplarda 2 farklı taharetten bahsedilmektedir. Necasetten taharet; başta vücut olmak üzere ibadet ve ibaret edilen yerin temizliğini kapsamaktadır. Alimler dinen temiz olması gereken maddeler dışında bunların nasıl temizlenebileceklerini de aktarmaktadır. Alimler aynı zamanda ‘hadesten taharet manevi, necasetten taharet taharret-i hükmiyye’ demektedir. Hadesten taharet hükm-i asgar ve hükm-i ekber olarak ikiye ayrılmaktadır. Hades-i ekberden temizlenmenin yolu gusül abdesti almaktır. Hadesten temizlenme ise su ile yapılır. Suyun olmadığı ve suyun pis olduğu yerlerde ise temizlik toprak ile yapılır. Toprak ile yapılan temizliğe verilen isim ise teyemmümdür. Teyemmüm ile de hem abdest hem de gusül abdesti alınabilir.