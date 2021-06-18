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Nazar için hangi sureler ve dualar okunur? Peygamberimizin nazardan korunma duası

Nazar için hangi dualar okunmalı? Peygamber efendimizin nazardan korunma duası hangi duadır? Nazardan nasıl korunur? Nazar değen bebeğe hangi dua okunur? Nazarla ilgili tüm merak edilenler haberimizde…

18 Haziran 2021 Cuma 01:00
Nazar için hangi sureler ve dualar okunur? Peygamberimizin nazardan korunma duası
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Nazarın tam olarak nasıl olduğu net şekilde bilinmemekle birlikte bazılarının bakışıyla bile kötü etkiler oluşturabilecekleri dinimizce bilinir. Kur’an-ı Kerim’de,” İnkar edenler Kur’an’ı dinledikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.” (Kalem, 68/51-52) buyurulmakta.

Nazar duası nedir?

Nazarın tam olarak nasıl olduğu net şekilde bilinmemekle birlikte bazılarının bakışıyla bile kötü etkiler oluşturabilecekleri dinimizce bilinir. Kur’an-ı Kerim’de,” İnkar edenler Kur’an’ı dinledikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi.” (Kalem, 68/51-52) buyurulmakta. Hz. Peygamber(s.a.s.), “Göz değmesi(nazar)haktır.”(Buhari,Tıb,36) buyurmuş: yüzünde sarılık olduğunu farkettiği bir kimse için:” Bunun için dua edin, çünkü onda nazar var.”(Buhari,Tıb,35)demiştir.

Nazardan korunmak için hangi duaları tercih etmeliyiz?

Felak ve Nas Suresi

Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar’a karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını söylediği rivayet edilmektedir 

(Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32)

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Kul eûzü bi-rabbi’l-felak

2. Minşerri ma halak

3. Ve min şerri ğasikın iza vekab

4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad

5. Ve min şerri hasidin iza hased

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Kul e'ûzü birabbinnâs

2- Melikinnâs

3- İlâhinnâs

4- Min şerrilvesvâsilhannâs

5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

6- Minelcinneti vennâs.

Peygamber efendimizin kendi torunlarına okuduğu nazar duası

Bu dualarla birlikte nazar ve büyü için birden fazla dua vardır. Hz. Peygamber(s.a.s.), torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve onun gibi kötü durumlardan korumak amacıyla şu duayı okuduğu bilinir:

(Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh)

"Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım." (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

Yine Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Kim beğendiği bir şeyi görür de;

 'Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın istediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona herhangi bir şey zarar vermez." 

(Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213) buyurmuştur.

Nazara karşı okunacak sureler

Resûlullah'ın (s.a.s.) nazar’ı önlemek amacıyla Âyete’l-Kürsî ile İhlas ve Muavvizeteyn (Felâk, Nâs) dualarını okuduğu; çevresine da bu duaları okumalarını nasiyatte bulunduğu; bunlardan kurtulmak amacıyla doğrudan Allah Teâlâ’ya yakardığı rivayet edilmektedir 

(Buhârî, Tıb, 32, 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32, 36; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).

Ayetel Kürsi

  • Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Göz’e karşı nazar boncuğu taşımak caiz midir?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir?" sorusuna şu yanıt geldi:

Nazar olayında Hz. Peygamberin nasiyatlerini uyguladıktan sonra neticeyi yüce Allah’tan beklemek İslam inancının gereğidir. Dinimizde gerçek etkiyi Allah’tan farklı yerlere atfeden tutum, hal ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu nedenle nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak sebebiyle kullanılması caiz değildir.

Bu tür davranışları yapanlar için Resûlullah (s.a.s.) “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurmuştur. Bir başka hadiste ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki atfeden kimsenin Allah’a ortak koşmuş olacağı belirtilmiştir. (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637). Nazardan korunmak amacıyla böyle hurafeleri bırakıp Hz. Peygamberin öğrettiği sureleri okumak gerekir (Buhârî, Tıb 38; Tirmizî, Tıb 16; İbn Mâce, Tıb 32; Kamil Miras Tecrîd Tercemesi, XII, 90).

Bu yönde Felak ve Nâs sureleriyle birlikte Hz. Peygamberin torunlarına okuduğu şu dua da okunmalıdır: “Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).



Son Güncelleme: 18.06.2021 01:00
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Anahtar Kelimeler:
Nazar DuasıDuaSüreAyet
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