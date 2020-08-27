Nazar değmesi sonucunda hangi dualar okunmalı? Nazara karşı ne yapmamız gerekiyor?

Daha çok atalarımızın yapmış olduğu, kendilerini nazardan korumak üzerine yapılan kıyafetin belli olmayan bir yerine nazar boncuğu takılması, kötü enerjilerden korumaya yarar. Bu bilginin en kadar doğru olduğu bilinmese bile nazar dualarını herkes okumaktadır.

Nazar gerçekten de olan bir şeydir ve kötü bakan kötü düşünen insanın nazarı değerse hayatınız kötü etkilenebilir. Hz. Muhammed (s.a.v) yakınları için nazar duasını okumuştur.

Birçok insan bahsedilen nazar yani kem gözlerden korkar. Bu da insanların nazara olan inancının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.

Hatta çok fazla insan başlarına gelen en ufak olayda bile konuyu nazar değmesine bağlar. Öneğin bir baş ağrıması bile nazar değmesi olarak düşünülür. Nazar boncuğu takmak düşünüldüğü gibi çok iyi bir durum değildir. Sizin için nazardan korunmak için okumanız gereken nazar dualarını vereceğiz.

Nazar konusundan korkan çok fazla insan vardır. Hayatınızda çıkan aksilikler, sağlık durumunuzun bozulması gibi olaylar nazardan dolayı olabilir. Nazar çok eski zamanlardan beri hayatımızda devam etmektedir. Nazar hakkında binlerce hikaye yazılmıştır. İslamda da nazar için birçok bilgi bulunmaktadır. Bunlardan en belirgin olan önek ise nazar için yazılmış sureler ve dualardır.

Yaptığınız en ufak günlük bir harekete bile kötü bakışlar gelebilir ve size nazar değebilir. Nazarın kendini belli eden belirtilerden bazıları da esneme ve kendini grip gibi hissetme halidir. Nazar için yazılmış olan dua ve sureler ilaç gibi iyi gelir.

Dua, islam dininde çok önemli bir yerdedir. İslamiyete inan insanlar kendilerine korumak adına surelere, dualara yönelir. Bu dualar sayesinde kendilerini daha huzurlu ve iyileşmiş olarak hissederler.

Hz. Muhammed (s.a.v)’in okuduğu dua

Hz. Muhammed (s.a.v), nazar karşısında sağlam durabilmek için nasıl korunduğunu Ebû Said el-Hudrî (r.a.) anlatmıştır:

"Resulullah (a.s.m.) 'Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım.' gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah'a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah’a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah’tan şifa istenebilir.

Bunun yanında Kalem suresinin 51. Ve 52. Ayetlerin nazarı iyileştirdiğine inanılmaktadır.

Ayetel kürsi namaz kılınırken okunmasının yanı sıra dua şeklinde ihlas, nas ve felak sureleriyle okunmasının da iyi geldiği söylenir.

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) söylüyor:

“Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).)

Nazardan korunmak için okunan sure, ayet ve dualar

Felak suresi Türkçe okunuşu:

Felak suresinin meali:

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "Kul eûzu bi rabbil felak(felakı).2- Min şerri mâ halak.3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.4- Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad.5- Ve min şerri hâsidin izâ hased."

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım,2- Yarattığı şeylerin şerrinden,3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden,5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

Nas suresinin Türkçe okunuşu nedir?

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi).2- Meliki'n-nâs.3- İlâhi'n-nâs.4- Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs.5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs.6- Mine'l-cinneti ve'n-nâs."

Nas suresinin anlamı nedir?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.2- İnsanların malikine,3- İnsanların (gerçek) ilahına;4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir.6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım.)"

Ayetel kürsinin Türkçe okunuşu nedir?

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- "Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."

Ayetel kürsinin anlamı nedir?

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

İhlas suresi

Kul huvellâhu ehad Allâhussamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekun lehû kufuven ehad

İhlas suresinin anlamı nedir?

De ki: "O, Allah'tır, bir tektir.""Allah Samed'dir. (O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır)"O'ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır.""Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

Mü’min suresi (1-3 ayetler)

Bismillahirrahmanirrahim

Hâ mîm. Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm(alîmi). Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ikâbi zît tavli, lâ ilâhe illâ huve, ileyhil masîr(masîru).

Meali nedir?

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıylaHâ Mîm. (1)Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.