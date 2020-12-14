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Naz Avcı kimdir? Stanford Üniversitesi nerede, nasıl kazanılır?

Stanford Üniversitesi'ne kabul edildiğini öğrendiği anı sosyal medyada gündem olan Zeynep Naz Avcı'nın kim olduğunu ve Stanford Üniversitesi hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 17:18
Naz Avcı kimdir? Stanford Üniversitesi nerede, nasıl kazanılır?
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İzmir Fen Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Avcı Stanford Üniversitesi’ne yaptığı başvuru kabul edildi. Haberi aldığı sırada çok mutlu olan Avcı, bu görüntülerini sosyal medyada paylaşmasının ardından birçok tebrik mesajı aldı.

Zeynep Naz Avcı kimdir?

Bahçeşehir Koleji’nin 50.Yıl Kampüsündeki Fen ve Teknoloji Lisesinde eğitim alan Zeynep Naz, 17 yaşında gelecek kariyeri için büyük bir adım attı. Avcı, ABD’de bulunan Stanford Üniversitesindeki Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne kabul edildi. Burada okutulan kredili dersleri sekiz hafta boyunca alacak.

Zeynep Naz Stanford Üniversitesi’ne kabul edilen tek Türk ve lise öğrencisi oldu. Burada dünyanın pek çok ülkesinden kabul edilen öğrenciler eğitim alıyor. Avcı, ortama hemen alıştığını derslerin kendisi açısından çok yararlı olduğunu ve Silikon Vadisi’ndeki kişilerle tanışıp sohbet ettiklerini söyledi.

Stanford Üniversitesi nerede?

Stanford Üniversitesi, ABD’nin Kalifoniya eyaletinde San Francisco’nun 40 km güneydoğusunda yer alan bir özel üniversitedir. Bütçe olarak dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

Stanford öğrenci, mezun ve öğretim görevlisinin birçok buluş ve atılımlarını arasında SUN, Google, Yahoo ve HP yer alır.

Dünya sıralamasında Stanford Üniversitesi altıncı sıradadır.

Kampüs

Kampüsün içinde göl, avm, stadyum, kapalı ve açık olmak üzere yüzme havuzları, tenis sahası, heykeller, golf sahası, kütüphaneler, yiyecek-içecek mağazaları, iki tane ilkokul çocuk bakım merkezleri ve akademik birimler vardır.



Son Güncelleme: 14.12.2020 17:18
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Zeynep Naz AvcıStanford üniversitesi
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