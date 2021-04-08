Navigasyon kazaya yol açtı! 1 ölü 1 yaralı

Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı navigasyonun yol açtığı trafik kazası akşam saatlerinde İzmir Bonova'da yaşandı.

Akşam saat:22.00 sularında çevre yolunda seyir halinde olan 32 yaşındaki Melek Aslan'ın kullandığı araç ani bir şekilde sağa geçince, 42 yaşındaki F.Ç'nin idaresinde ki tıra çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle blrlikte kaza yerine polis, 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede hurdaya dönen aracın sürücüsü Aslan olay yerinde hayatını kaybettiğini, yanında yolcu olarak bulunan Samet Hafızoğlu'nun ise araç içinde sıkışarak yaralandığını tespit etti.

Ağır yaralanan ve durumu ktirik olan Hafızoğlu kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp, hastaneye kaldırılırken, sürücünün cansız bedeni ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Navigasyon sebep olmuş

Öte yandan polisin incelemesinde ilginç ayrıntı ortaya çıktı.Otomobilde yapılan kontrolde Melek Aslan'a ait olduğu belirlenen cep telefonu ile Işıkkent'teki bir adrese gitmek için navigasyonun açık olduğu görüldü. Aslan'ın navigasyona baktığı sırada Işıkkent Kavşağı'nı kaçırdığı için sol şeritten sağ şeride ani manevra yapması sonucu kazanın meydana geldiği tahmin edilirken, polisin de bu yönde rapor tuttuğu öğrenildi. Kaza yerinden 20 metre geride kavşak olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. .