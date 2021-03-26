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Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır?

Nasuh kelimesi "en halis, en samimi" gibi anlamlara gelmektedir. Büyük günah işleyen kişilerin veya zina eyleyen kişilerin Nasuh tövbesi yapması gerekmektedir. Nasuh tövbesinin nasıl yapılacağını ve ne anlama geldiğini haberimizde açıkladık.

26 Mart 2021 Cuma 08:13
Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır?
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Nasuh kelimesi “en halis, en samimi” anlamlarına gelmektedir. Nasuh tövbesi edecek olan kişinin samimi olması ve pişmanlık duyması gerekmektedir. 

 

Nasuh tövbesinin nereden çıktığı rivayet edilmektedir? 

Rivayete göre Nasuh isimli bir kişi tellallık yaparmış. Kadınlara düşkün olan Nasuh, kadınlar gibi tüysüz ve pürüzsüz bir yüze sahipmiş. Sesi de kadın sesine benzeyen Nasuh, yüzüne peçe takıp kadınlar gibi tellallık yaparmış. 

Kadınlara düşkün olan Nasuh, padişahın kızı bir gelse güzelce keseler, ovalar ve yıkarmış. Daha sonra bu durumdan pişmanlık duyan Nasuh tövbe etmiş ancak tövbesini tutamamış. Nasuh, bir Allah dostunun yanına gitmiş ve dostundan kendisi için dua okumasını rica etmiş. Arkadaşı Nasuh’a dua etmiş. 

Bir gün Nasuh’un tasa su doldurduğu sırada padişahın kızının küpesindeki inci kaybolmuş. Yaşlı, genç fark etmeksizin bütün herkesin doğdukları şekilde soyunmaları söylenmiş. Nasuh korkusundan ötürü sararmış. Nasuh, “Yarabbi, çok defa tövbe etmeme rağmen tövbemi yerine getiremedim. Beni bu durumdan kurtarırsan yaptığım her şey için tövbe ederim.” demiş.  

Arama sırası tam Nasuh’a gelmişken “İnciyi bulduk.” diye ses gelmiş. Nasuh, erkek olduğunun anlaşılmasından ve ölümden kurtulmuş olur. 

Padişahın kızının kesesinin yapılması için Nasuh çağırılmış. Nasuh bunu kabul etmemiş ve hamamdan çıkmış. Bir daha da asla tövbesini bozmamış. Nasuh tövbesinin ortaya çıkış hikayesi olarak bu olay anlatılmaktadır.

Büyük günah işleyen, zina eyleyen kişilerin nasuh tövbesi etmesi gerekmektedir.

 

Nasuh tövbesi Kuran-ı Kerim'de geçmekte midir?

Nasuh kelimesi Kuran-ı Kerim’de bulunan Tahrîm Suresi’nin 8.ayetinde geçmektedir: Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: “Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.”  

 

Nasuh tövbesinin Türkçe meali

"Allahümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halâktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûü leke bi ni'metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirüzzünûbe illâ ente."

"Allahım sen benim Rabbimsin Senden başka ilâh yoktur Sen beni yarattın. Ben de senin kulunum Kuvvetim yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et Çünkü günahları sadece sen bağışlarsın."



Son Güncelleme: 26.03.2021 08:13
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