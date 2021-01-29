Nasıl senet yazılır? Doğru ve geçerli senet doldurma örneği 2021

Senetler birer kağıt parçası olan kanunsal yaptırımlara sebep olabilen belgelerdir. Senetlerin doğru bir şekilde doldurulması ve imza atılması gerekmektedir. Kişiler arasındaki borcun belirtildiği, kağıt üzerinde yer alan tarihten önce borcun ödenmesinin teyit edildiği belgelerdir. Nakit sıkıntısı yaşayan, nakit ödemelerde zorluk çeken esnaflar senet ve çek kullanmayı tercih etmektedir. Senetler doğru ve eksiksiz doldurulmaz ise daha sonra borçlu ve alacaklı arasında sıkıntılara sebep olabilir.

Senet doldurma

Senetlerde yer alan tarih ve imza alacaklı ve borçlunun isimlerinden çok daha önemlidir. Senetlerde yer alan bilgilerden söz edelim. Senetlerin en üstteki kısmında ödeme tarihi, borç tutarının rakamla yazımı ve borç miktarının küsuratının yazıldığı yer vardır.

Borç miktarı yazılırken rakamın sağı ve solu daha sonradan hiçbir şekilde ekleme veya çıkarma yapılamayacak biçimde kapatılmalıdır. Rakamın başı ve sonu kapatılmaz ise borçlu olduğunuz kişi kötü niyetli çıkabilir ve borcunuzu arttırabilir. Bu durum borçlu kişiyi büyük sıkıntılara sokabilir.

Senedin orta bölümünde senetin ödeme tarihi, kimin yazdığı, kime borç ödeneceği ve borç miktarının yazılması gereken alan bulunur.

İletişim bilgileri ve senedin düzenlenme tarihi yazıldıktan sonra imzaya geçilir. Senetle ilgili en önemli olan şey imzadır. Borçlu olan tarafın imzasının “basit imza” olarak bilinen sadece harf veya şekilden oluşan imzalardan olmaması gerekir. İmza karakteristik olmalı ve kişiye ait özellikler barındırmalıdır. Eğer senet ödenmez ise, borçlu kişi imzanın kendisine ait olmadığını iddia edebilir ve mahkemedeki bilirkişilik imzanın incelenmesinin mümkün olmadığına karar verebilir. Böyle bir durumda dava takipsizlik ile sonuçlanır.

Geçersiz senet

Bir senedin geçersiz sayılması için 3 yol vardır:

Senedin geçerli olduğu sürenin bitmesi,

Senetteki bilgilerin doğru doldurulmamış olması,

Ödeme tarihi geçtikten sonra senetle ilgili hiçbir işlemin gerçekleştirilmemiş olması.

Yukarıda saydığımız koşullarda senet geçersiz olur. Bunlar haricinde senet ödenmez ise ve borçlu kişi imzanın kendisine ait olmadığını iddia eder ve bilirkişi imzanın incelenemez olduğunu söyler ise senet geçersiz kabul edilir.

Senet ne kadar geçerli olur?

Yazılmış olan bir senet kanun önünde 3 yıl geçerli olur. Üç yıl bittikten sonra, ödeme tarihi geçmiş ve hiçbir işlemde bulunulmamış senetler geçerliliğini kaybeder. Ödenmemiş senet icraya verildikten sonra dava sona erene kadar geçerlilik süresi devam eder. Davanın sona ermesinin üzerinden üç yıl geçince senetin geçerlilik süresi biter ve senet geçersiz olur.

Kime yazılır?

Türk Ticaret Kanunu’na göre senet 3 farklı kişiye yazılabilir. Bunlar nama, emre ve hamiline olarak belirtilir.

Belirli bir kişinin adına senet yazılıyorsa “nama yazılı senet” denir. Nama yazılan senetler emre yazılmamıştır ve emre yazılmış sayılmazlar. Bu seneti sadece temlik yolu ile başkasına devredebilirsiniz. Senedin arka tarafına ya da ayrı bir kağıda temlik yazılabilir. Senedin arka tarafına yazılan demlik daha makbuldür.

Emre senet

Bu senette emre, muharrer, emre ve emrine gibi ibarelere yer verilir. Nama yazılan senetlerde bu ibareler yer alıyor ise o senet emre yazılı senet olarak kabul edilir. Ticari amaçla yapılan senetler kanun tarafından emre yazılı senet olarak kabul edilir. Bu senetler ciro yöntemiyle başkasına devredilebilir.

Hamiline senet

Senetin üzerinde belirli bir isim yer almıyor ise o senet hamiline senet olarak geçer. Senet kimin elinde bulunuyor ise o kişi senedin sahibi kabul edilir. Hamiline yazmayan senetler de hamiline senet olarak kabul edilebilir. Lehtar yani taraf adı yazmıyorsa o senet hamiline senet sayılır. Bu senet türünde sadece borçlu kişinin ismi ve imzası bulunur. Teslim yolu ile başkasına devretmek mümkündür. İmza gerekmediği için senete sahip olan önceki kişinin sorumluluğu bulunmaz.

Munzam senet

Çektikleri kredi sonucu bankaya borçlanan kişiler bankaya teminat senedi vermektedir. Bu senete munzam senet denir. Kredi batarsa ya da kredinin ödemesi gerçekleştirilemez ise munzam senet sayesinde borcun tahsili hızlanır. Bankalar genelde döviz cinsinden kredi alanlara munzam senet imzalatır. Tutar ve tarih kısmı doldurulmaz. Borca ait ödenmemiş senet tutarı senede yazılır ve zaman aşımına uğramadan senet işlene koyulabilir.

Nereden alınabilir

Doldurulmadıkları sürece senetler diğer evraklar veya faturalarda olduğu gibi denetime tutulmaz. Kırtasiyeden, ofis malzemesi dükkanından, arzuhalcilerden senet alabilirsiniz. Günümüzde intenetten bile senet alabilirsiniz.

Senetin ödenmemesi durumunda ne olur?

Üzerindeki bütün boşluklar doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş ise senetler kıymetli evraklardır. Senetteki borcun ödenmesini sağlamak için farklı yollar vardır.

Protesto çekilmesi

Ödenmeyen senet ödeme tarihinden sonraki ilk iş günü bankada protesto çekilir. Borçluya protesto edilmiş senedi bulunduğu söylenir. Ödenmez ise borçlunun sicili etkilenir. Borç ödenir ise alacaklı kişi bankaya gider ve protestoyu geri çeker. Borç ödenmezse borçlu kişi bankaya gittiğinde ödenmemiş senedi bulunan müşteri olur.

İhtaname gönderilmesi

İhtaname gönderilerek borçlu kişiye borcunun olduğu hatırlatılır. Ödememeye devam eder ise icraya verileceği bildirilir. İhtaname göndermek zorunlu değildir. Kişinin insiyatifine kalmıştır.

İcraya verilmesi

Son adımda icra mahkemesine başvurulur. Borçlu kişinin gelir durumu, taşınabilir veya taşınamaz mal varlığı göz önüne alınarak icra kararı alınabilir.