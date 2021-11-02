Nasıl iş güvenliği uzmanı olunur?

İş hayatında çalışanların çok daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacı ile gereken bazı önlemleri almak ve alınan bu önlemleri de takip etmek ile görevli olan iş güvenliği uzmanları, hemen hemen her iş yeri için en önemli çalışanlar arasında yer almaktadır. İşçilerin iş sırasında yaralanmasını veya kaza geçirmesini önlemek için bazı belli başlı güvenlik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu tür güvenlik tedbirlerinin yeterli ölçüde alınıp alınmadığı ise iş güvenliği uzmanları tarafından denetlenmektedir.

İş güvenliği uzmanı ne demek?

İş güvenliği uzmanı; bir işletmede çalışan kişilerin güvenliğini sağlamak amacı ile gereken bütün önlemlerin alını alınmadığı konusunda kontrol ve denetleme yapma yetkisine sahip olan kişilerdir. İş güvenliği uzmanı olarak çalışan kişilerin iş yerlerinin denetim işlerini yapmak be çalışanların da çalışma süresi boyunca riske girmelerini engellemek şeklinde ki görevleri üstelenen kişilerdir.

Nasıl iş güvenliği uzmanı olunuyor?

İş güvenliği uzmanı olanlar; denetim yaptıkları işletmelerde ki iş güvenliğini tehdit eden bütün unsurları tespit etmek ve iş verene derhal durumu bildirerek gereken bütün önlemlerin alınmasın sağlamak ve gerekli olan önlemler alınmadığında da ilgili olan bakanlığa derhal rapor etmek görevi ile sorumludur.

İş güvenliği uzmanı olarak çalışmak isteyenlerin üniversitelerin mimarlık fakültesi, fen fakültesi ya da mühendislik fakültesinden mezun olması gerekiyor. Belirlenmiş olan bu bölümlerden bir tanesinden mezun olan adayların iş güvenliği ile ilgili olarak hazırlanmış olan eğitimlere katılım sağlamaları gerekiyor. Bu eğitimler ise 180 saat olarak belirlenmiştir ve buna ek olarak ayrıca 40 saati teorik derslerden oluşacak şekilde de toplam 220 saat boyunca ders almaları gerekiyor. Eğitimde başarılı olanlar iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olmaktadır. Ayrıca verilen bu belge ile bakanlık havuzuna kayıt olma imkanı da sağlanmaktadır.

İş güvenliği uzmanının görev tanımı nedir?

İş güvenliği uzmanı olarak çalışan bir kişi;

İşyerinde yapılan çalışmaların, cihazların durumlarının, cihazların bakımlarının, cihaz seçimlerinin ve planlamaların yapılması, uygulanması ile kontrol işlemlerini yapmak

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak alınması zorunlu olan önlemlerin iş verene yazılı bir şekilde bildirilmesi işlemini yapmak

İşyerinde oluşan kazaların sebebini araştırmak ve bu kazaların yeniden meydana gelmemesi için ne gibi önlemler alınması gerektiği ile ilgili olarak iş verene bilgi vermek

İş yerinde meydana gelen fakat ölüm veya yaralanmaya sebep olmayan, zarar verme potansiyeli olan durumları belirlemek ve iş verene bu sorunlar ile ilgili olarak bazı önerilerde bulunmak

İş sağlığı ve güvenliği hakkında risk değerlendirmesi yapmak ve uygulamalara katılarak risk durumlarını değerlendirmek

İş verenlere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birtakım önerilerde bulunmak

Çalışma ortamının gözetimi, kurallara ne kadar uygun olduğu, periyodik bakımları gibi önemli olan konularda uygulamalar yapmak ve gerekli olan bütün kontrolleri sağlamak

İş yerinde oluşabilecek kaza, yangın ile patlamaları engelleyebilmek adına nasıl önlemler alınması gerektiğini belirlemek ve gereken bütün önlemlerin de alınmasını sağlamak

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli olan bütün tedbirleri almaları için eğitilmesini ve bilgilendirilmesini sağlamak

Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yapılan bütün çalışmaların kayıtlarını tutmak ve yıllık olarak bir değerlendirme raporu hazırlamak

Çalışanlara yönelik olarak bilgilendirme faaliyetlerini düzenlemek ve iş verene sunmak

İş verene yöneltilen bilgilendirme faaliyetlerinin uygulanıp uygulanmadığı hususunun kontrol edilmesini sağlamak

İş yeri hekimi ile beraber iş kazaları ile meslek hastalıkları hakkında bir araştırma yapmak, değerlendirme de bulunmak ve uygulamalar yapmak

İş yerinin bir sonra ki sene gerçekleştireceği faaliyetlere göre yeni iş sağlığı ve güvenliği kararlarını belirlemek

Üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile beraber iş birliği içinde çalışmak

Çalışan temsilcileri ve destek elemanları ile beraber iş birliği içinde çalışmak en birincil görev yetkileridir.

İş yeri uzmanlarının çalışma süreleri ne kadar?

İş yeri uzmanlarının çalışma süreleri şu şekildedir;