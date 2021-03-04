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Nasıl daha uzun ve zayıf görünürüm? Uzun ve zayıf görünmek için bazı püf noktaları

Birçok kadın olduğundan daha zayıf ve uzun görünmek ister. Daha zayıf ve uzun görünmek isteyen kadınlar zayıf ve uzun görünmenin ipuçlarını aramaya başladılar. Kadınlar fiziki olarak bu şartlara uygun olmasalar bile daha uzun ve zayıf görünmek için bazı püf noktalara başvururlar. Kadınların başvurdukları bu püf noktalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 14:02
Nasıl daha uzun ve zayıf görünürüm? Uzun ve zayıf görünmek için bazı püf noktaları
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Her kadının hayali olan uzun ve zayıf görünmek iken ne yazık ki birçok kadın fiziki olarak bu özelikleri taşımamaktadır. Fiziki olarak bu özelliklere sahip olmayan kadınlar ise bazı ipuçları ile daha uzun ve zayıf görünebilirler.  

Daha zayıf ve uzun görünmek için nelere dikkat edilir?

Daha zayıf ve uzun görünmek için; dik durmak, yüksek saç modeli kullanmak, dikey çizgili kıyafetler giymek, salaş kıyafetlerden uzak durmak, diz altı giymekten kaçınmak, beyaz ve pembeyi az tercih etmek, koyu renk kıyafetleri tercih etmek, canlı renkleri dikkatli kullanmak, pastel ve natürel giysiler ile kusurları gizlemek, kalın kumaşlardan uzak durmak, tek renk kombinler yapmak, kalın kemer kullanmamak, yüksek bel pantolonları tercih etmek, karışık ve büyük desenlerden uzak durmak, geniş kenarlı şapka takmak, V yakalı kıyafetleri tercih etmek, boyun, el ve ayak bileklerini açıkta bırakmak, ceket giyince saçı at kuyruğu ya da topuz yapmak, uzun çizme giymemek, pantolon ve ayakkabıda benzer renkler seçmek gerekmektedir.

Daha zayıf ve uzun görünmek için 10 ipucu

1-Kıyafetlerde büyük desenlerden kaçınmak, dikey çizgileri tercih etmek: Büyük desene sahip olan kıyafetler kadınları daha kilolu göstermektedir. Daha zayıf gözükmek için olabildiğince desensiz veya küçük desenli kıyafetler seçilmelidir. Dikey çizgili kıyafetler ise daha uzun gösterir, yatay çizgili kıyafetler ise daha kilolu göstermektedir. 

2-Kıyafetlerde doğru renk tonunu kullanmak: Koyu renkli ve pastel tonlardaki kıyafetler kadınları daha zayıf göstermektedir. Zayıf gözükmek isteyen kadınlar ise beyaz ve pembe renkli kıyafetleri giymemelidir. Baştan aşağıda aynı ton kıyafet giymek ise daha uzun gösterir. 

3-Pantolon seçiminde dikkat etmek: Zayıf ve uzun gözükmek için yüksek bel pantolon seçilmelidir. Yüksek bel pantolonlar hem bacak boyunu uzun gösterirken hem de beli daha ince gösterir. Diz altı kapri pantolonlar ise daha kısa ve kilolu göstermektedir. 

4-Kıyafetlerde doğru saç modelini kullanmak: Saçı olduğunca yüksekten toplamak boyu daha uzun gösterir. Üstü kapalı kıyafetler ve ceket giyildiğinde ise saç at kuyruğu veya topuz yapılmalıdır. 

5-Etek boyunu doğru seçmek: Uzun ya da kısa etek boyları zayıf ve uzun görünmeyi sağlar. Diz altında etek seçimleri ise daha kilolu ve kısa görünmeyi sağlar. 

6-Kıyafetin darlığını ve genişliğini ayarlamak: Çok dar ve çok bol kıyafetler kilolu ve kısa gösterir. Çok dar olan kıyafetler vücut hatlarını belli ederken çok bol olan kıyafetler ise kısa ve kilolu gösterir.

7-Fazla ve abartılı giyim tarzından uzak durmak: Çok abartılı ve üst üste kıyafet giymek ya da fazla aksesuar takmak daha kilolu ve kısa gösterir bu yüzden daha sade ve az kıyafet seçilmelidir.

8-Doğru ayakkabı seçmek: Platform topuklu ayakkabılar kadınları daha kilolu gösterir. Bacakları kalın olan kadınlar bilekten bağlamalı ayakkabı tercih etmemeleri gerekirken düz ayakkabılarda parmak dekolteli ayakkabı tercih etmeleri gerekir.  

9-Giysi kumaşlarına dikkat etmek: daha zayıf ve uzun gözükmek için çok kalın kıyafetler tercih edilmemelidir. Zayıf ve uzun gözükmek için akışkan kumaş tercih edilmelidir. Çok bol olmayan ve ince kumaşlı modeller daha zayıf ve uzun gösterir. 

10-Aksesuarları doğru kullanmak: Küçük ve aksesuarlar daha zarif gösterir. Büyük ve fazla aksesuarlar kilolu ve kısa görünüme neden olur. Daha uzun görünmek için kemer seçimi de önemlidir. İnce kemerler vücudun ikiye bölünmesini engelleyerek daha uzun görünmeyi sağlar. 



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:02
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Anahtar Kelimeler:
Uzun Ve Zayıf Görünmek10 Ipucu
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