İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 30 kişi yaralandı
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı!...
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi...

Nasıl daha erken emekli olunur? En erken ne zaman emekli olurum?

Nasıl daha erken emekli olunur? En erken ne zaman emekli olurum? haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 19 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizde, Nasıl daha erken emekli olunur? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 21:09
Nasıl daha erken emekli olunur? En erken ne zaman emekli olurum?
Takip Et:

Erken emekliliği talep edenlere yürürlükteki yasalar ve belirli şartlar kapsamında erken emeklilik olanağı sağlanacak. Bu süreçte söz konusu fırsat 2008 yılından önce sigorta girişi olanları kapsamaktadır. Erken emeklilikten faydalanabilmek için sigorta kaydının belirlenen zamanda yapılması gerekir.

Erken emekli olmak isteyenler hangi tarihlere dikkat etmelidir?

2008 yılından önce sigorta girişi yapılıp sigorta kaydı oluşturulan çalışanlara ancak belirli şartları taşımaları halinde erken emeklilik hakkı doğacak. Erken emeklilikten faydalanabilmek için devlet tarafından bazı tarihler öne çıkmaktadır. Söz konusu tarihlerle belirlenen emeklilik yaşı 2008 yılı öncesinde sigorta girişi olanlara avantaj sağlamaktadır.

Emeklilikte mevzuat gereğince 1999 yılı temel alınıyor. 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı olan kişiler prim ve çalışma süreleri dolduğunda erken emekli olabiliyorlar. Öte yandan 2008 yılında çıkarılan kanun çerçevesinde 2008 öncesinde sigorta girişi olanlar da erken emeklilikten yararlanabilecek.


Bu çerçevede 9 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihine kadar sigortalı çalışanlar 2008 tarihi sonrasında sigortalı çalışanlara nazaran daha avantajlı olmaktadır. En avantajlı konumda olanlarsa 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta kapsamına girmiş olmaktadır. 1999 yılı öncesinde sigortaya giriş yapanlarda 3600 prim günü ile 15 yıl sigortalılık şartı aranıyor. 30 Nisan 2008 öncesinde sigorta girişi olanlardaysa 4500 günlük prim süresi bulunmaktadır.

2008 öncesi sigorta girişi yapılanlar nasıl emekli olurlar?

2008 yılından önce sigorta girişi yapılan kişilerde emekli olma şartlarındaki en önemli nokta 30 Nisan 2008 öncesince sigortaya giriş yapmış olmalıdır. Bu süreçte 1 gün dahi geçse bile yeni mevzuata göre işlem yapılıyor. 2008 öncesi sigorta girişlerinde 4500 gün prim ödeme uymalarına ek olmak suretiyle 25 yıllık çalışma şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Çalışma süreleri sigortalı olarak geçirilen süreyi kapsıyor. Bu süreçte sigortalı çalışılmayan zamanlar hesaplamaya dahil edilmezler. Şartların sağlanması halinde 2008 öncesinde sigortaya giriş yapanlar erken emeklilikten yararlanabilecektir.

2008 öncesi sigortaya giriş yapanlara sağlanan avantajlar nelerdir?

2008 yılından önce sigorta girişi olanlar günümüz şartlarına bağlı olarak avantajlara sahiptir. Bu süreçte 2008 öncesinde sigorta girişi olanlar emekli olduğunda talep etmeleri halinde çalışmaya devam edebilecekler. İlgili tarihten önce sigorta girişi bulunanlar için 4500 gün prim ödemesi yeterli olacaktır. 2008 tarihi sonrasında prim günü ise 5400’e çıkıyor.

Bu süreçte kişinin emekliliğinin tespit edilmesinde en kritik nokta son 7 yıl olmaktadır. Son 7 yıldaki 3.5 yıl en fazla hangi kuruma prim ödeyerek geçirilmişse o kurumdan emekli sayılır.  



Son Güncelleme: 19.09.2020 21:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emekli SandığıSSKSGKErken Emeklilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!
Doğu Karadeniz’de şiddetli yağış sonucu karayolu ulaşıma kapandı!
Yağ bezesini aldırdığı ameliyat sonrasında hayatını kaybetti
Yağ bezesini aldırdığı ameliyat sonrasında hayatını kaybetti
Karacabey sakinlerine müjde! Bölgeye yapılan destek hizmetleri devam edecek!
Karacabey sakinlerine müjde! Bölgeye yapılan destek hizmetleri devam edecek!
Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç ışıklardaki motor ve araca çarptı! Olayda motor alev aldı!
Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç ışıklardaki motor ve araca çarptı! Olayda motor alev aldı!
Bu gece yarısından itibaren artık akaryakıtlar daha pahalı!
Bu gece yarısından itibaren artık akaryakıtlar daha pahalı!
Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Abla kardeşini vurarak öldürdü
Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Abla kardeşini vurarak öldürdü

Popüler Haberler

Nasıl daha erken emekli olunur? En erken ne zaman emekli olurum?
Askerlik borçlanması primleri ne kadardır? 2020 Askerlik borçlanması hesaplamasında dikkat edilen süreler
Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Hayranlıkla bakılan harika görünen kıvırcık saç modelleri 2020
BMW X1 teknik özellikleri nelerdir? 2020 BMW X1 fiyat ve özellikleri listesi ortaya çıktı
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
Show Tv Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak? Dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Beni Bırakma Sıla yeni sezonda dizide olmayacak mı? Sude Doğar diziden ayrıldı mı?
Fox Tv Savaşçı dizisi final mi yapacak? Dizi yeni sezonda devam edecek mi?
Arka Sokaklar Nadya kimdir? Gerçek adı nedir? Wilma Elles hakkında bilgiler
Evden çalışarak para kazanmak için Evde yapılacak iş fikirleri
Engelli maaşı kimlere ödenir? Engelli maaşı alma şartları nelerdir? Başvuru şartları ve detaylar
Normal ve sağlıklı bir yetişkin günde kaç kez nefes alır?
Günlük burç yorumu 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Halkbank ziraatçi kredisi başvurusu için gereken evraklar nelerdir? 2020
Emeklilik yaşı beklerken kıdem tazminatı ödenir mi? 2020
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmek anlamı, tabiri nedir?
Değerli konut vergisi ne kadar? 2020 Değerli konut vergisi neye göre belirlenir?
Esnaf kefalet kredisi kaç günde çıkar? 2020 esnaf kefalet kredi alma koşulları
Süper Emeklilik Nedir? Süper Emeklilik Neden Devam Etmedi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.