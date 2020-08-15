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NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi?

NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi? haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 15.08.2020’li haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:32
NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi?
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Burçlar Mı Değişti? NASA’nın Konu İle İlgili Açıklama Yaptığı Söyleniyor!

Sosyal medya bu iddialar ile çalkalanıyor. NASA’dan açıklama geldiği ve burçların değiştiği dile getiriliyor. NASA tarafından yayınlanan blog yazısına göre takımyıldızlarının hareket ettiği ve 3 bin yıl öncesine göre bu yıldızların farklı konumlarda yer aldığı belirtildi.

Blog yazısında yapılan açıklamalardan sonra bu durumda burçlarda da değişikliğin oluştuğu gündeme geldi. Burçları oluşturan takımyıldızlarının farklılaştığının anlatıldığı ‘’Eksenel devinim’’ isimli blog yazısından sonra insanlar hangi burçların hangi tarihlere denk geldiğini merak etmeye başladı. Burçlar konusu ile ilgili NASA burçlar olsaydı bu durum nedeniyle değişirdi tarzında bir açıklama yapmıştır ancak burçlar bilim olarak incelenmemektedir.

Dünya’nın ekseni değişip takımyıldızları binlerce yıllık yerinden farklı bir yerde olduğu için burçların tarihlerinin şu şekilde olacağı belirtilmektedir;

-Koç Burcu: 18 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında.

-Boğa Burcu: 13 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında.

-İkizler Burcu: 21 Haziran ile 20 Temmuz arasında.

-Yengeç Burcu: 20 Temmuz ile 10 Ağustos arasında.


-Aslan Burcu: 10 Ağustos ile 16 Eylül arasında.

-Başak Burcu: 16 Eylül ile 30 Ekim tarihleri arasında.

-Terazi Burcu: 30 Ekim ile 23 Kasım tarihleri arasında.

-Akrep Burcu: 23 Kasım ile 29 Kasım tarihleri arasında.

-Yılan Burcu: 29 Kasım ile 17 Aralık tarihleri arasında. (Yeni burç)

-Yay Burcu: 17 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasında.

-Oğlak Burcu: 20 Ocak ile 16 Şubat tarihleri arasında.

-Kova Burcu: 16 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında.

-Balık Burcu: 11 Mart ile 18 Nisan tarihleri arasında.



Son Güncelleme: 15.08.2020 14:32
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sanane 2020-07-27 23:12:14

balık malık olmam ben be benim burcum koççç öylede kalacak ağlamam ben

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