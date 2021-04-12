NASA Van Gölü oylaması Van Gölü’ne nasıl oy verilir?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), içinde ülkemizden Van Gölü’nün de fotoğrafının olduğu Tounament Earth (Dünya Tunuvası) isimli fotoğraf yarışmasını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Van Gölü fotoğrafı yarışmada finale kaldı.

Star in Motion fotoğrafıyla mücadele eden Van Gölü fotoğrafına oylaması bugün sona eriyor. Medyada yarışmanın olduğu haberi yayınlanmasının sonrasında NASA’nın oy verilen sitesi yoğunluk yaşanmasından dolayı çöktü.

NASA Van Gölü oylamasına oy nasıl verilir?

Yirmi yıldan fazla NASA’da görev yapan astronotların çektiği fotoğraflardan oluşan yarışmada 32 farklı rakibini eleyip finale kalan Van Gölü fotoğrafı, finalde Star in Motion fotoğrafıyla yarışıyor. Yarışmanın yarı finalinde Castellanus bulut kulesine karşı oyların %94’ünü alan Van Gölü, finalde de iddiasını devam ettiriyor.

Astronot Kate Rubins’in 12 Eylül 2016 tarihinde çektiği Van Gölü’nün uzay görüntüsü, oylamanın yapıldığı intenet sitesinin çökmesine sebep olurken Türkiye’den katılımın yoğun olduğu biliniyordu. Fakat oylamanın son gününde devlet ekranının sosyal medya üzerinden oy istemesinden sonra ilgi daha da arttı. Van Gölü fotoğrafına oy vermek için sırasıyla şu işlemler yapılmalı;

-Yarışmanın yapıldığı Dünya Tunuvası intenet adresine buradan giriş yapın .

-Çıkan ekranda Van Gölü’nün altındaki ‘Vote for this image’ seçeneğini seçin.

-Daha sonrasında ‘Submit your ballot’ kısmına tıklayın.