NASA, Mars'ta çekilen ve gönderilen ilk ses kaydını yayınladı

Edinilen bilgilere göre Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının olarak bilinen NASA'nın Mars'a bir süre önce göndermiş olduğu yeni nesil yeni donanımlı uzay aracı Perseverance Mars üzerindeki keşfini sürdürüyor. Yüzeyde sürdürdüğü çalışmalarını lazer atış yoluyla ilk kaydettiği sesi dünyaya gönderdi. Kaydedilen sesin ise özel bir yöntem olan SuperCAm yöntemiyle kaydedildiği ifade edilirken NASA'nın uzay aracının ağzıyla yaptığı açıklamada tüm dünya ile paylaşılan ses kayıtları için lazer darbeleriyle kaydedilen ilk sesi SuperCAm cihazındaki mikrofon tarafından kaydedildiğini ritmik vuruş sesleri olduğunu ve bu seslerin kayaların yapısını anlaşılmasına yardımcı olacağını ifade edildi.

Öte yandan bilim için inanılmaz olan bu bu gelişme yanında gönderilen kayıtta Mars rüzgar sesinin de duyulduğu eklendi.