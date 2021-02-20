NASA ekibi neden fıstık yiyor? NASA fıstık yeme geleneği nereden geliyor?

Bu haftanın merak edilen konularından biri de NASA’nın 1964 senesinden itibaren uyguladığı fıstık yeme alışkanlığı oldu. Bunun sebebini merak eden kişiler arama motorlarında defalarca arama yaptı.

Mars yüzeyine iniş yapan Perseverance uzay aracı ile durum merak edilir hale geldi. Mars’a iniş yapan araç hakkında konuşan Türk Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, hem araç ile ilgili hem de NASA’nın fıstık geleneği ile ilgili merak edilenleri canlı yayında bizlere aktardı.

Fıstık geleneği nedir?

2020 yılının Temmuz ayının sonlarına doğru Mars’a yolculuğu başlayan Perseverance uzay aracı sonunda Mars’a ulaştı. Mars yüzeyinde yaşam arama amacı ile gönderilen araç 20 kameraya ve bir mini helikoptere sahiptir.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunun Dr. Yıldız, fıstık yeme geleneğinin 1960’lı senelerden kalma bir durum olduğunu söyledi. Zamanında Ay’a 6 araç yollayan NASA bu araçların hiçbirini başarı ile Ay yüzeyine indirememişti. Yedinci denemede ise stresi azaltmak amacı ile aracın iniş yapacağı sırada fıstık yiyen NASA çalışanları başarılı inişin yaşanması ile fıstığın bir uğur olduğuna inandı. O zamandan beri de her türlü projede uğur getirmesi adına fıstık yenir oldu.