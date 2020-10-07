NASA açıkladı! Ekim ayında Mars gözle görülebilecek!

NASA tarafından yapılan açıklama ile birlikte sosyal medyada Mars’ın dünyadan gözükeceği tartışması başladı. NASA yaptığı açıklama ile 15 yılda bir görülen bu olay ile birlikte Mars’ın dünyadan gözle görülebileceği müjdesini verdi.

Mars dünyadan görülecek mi?

Yaşam olup olmadığı en çok tartışılan gezegenlerden biri olan Mars, ekim ayı ile birlikte dünyadan görülebilecek. Bir ay boyunca gözle görülebilecek olan Mars, bu süreçte gece yarısı en yüksek düzeyde bulunacak.

NASA tarafından yapılan açıklama doğrultusunda akşamları doğuda görüleceği duyurulan Mars gezegeninin şafaktan önce de batıda görülebileceği aktarıldı. Yapılan açıklamaya göre Mars en son 2003 yılında dünyaya yakın geçmişti.