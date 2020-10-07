NASA açıkladı! Ekim ayında Mars gözle görülebilecek!

NASA tarafından yapılan açıklama ile birlikte sosyal medyada Mars’ın dünyadan gözükeceği tartışması başladı. NASA yaptığı açıklama ile 15 yılda bir görülen bu olay ile birlikte Mars’ın dünyadan gözle görülebileceği müjdesini verdi.
Mars dünyadan görülecek mi?
NASA tarafından yapılan açıklama doğrultusunda akşamları doğuda görüleceği duyurulan Mars gezegeninin şafaktan önce de batıda görülebileceği aktarıldı. Yapılan açıklamaya göre Mars en son 2003 yılında dünyaya yakın geçmişti.
Son Güncelleme: 07.10.2020 18:40