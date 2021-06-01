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Nargile kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?

Covid-19 nedeniyle hizmetlerine ara vermek zorunda kalan işletmelerden biri de nargile kafeler oldu. Uzun süreli yasaklardan sonra kademeli normalleşme sürecine ilişkin olarak alınan yeni kararlarda nargile kafelerin durumunun ne olacağı merak ediliyor. Hizmetine ara vermek zorunda kalan nargile kafeler ne zaman açılacak? Nargile kafelerin açılıp açılmadığı merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde..

01 Haziran 2021 Salı 15:21
Nargile kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?
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Kademeli normalleşme sürecinde kapalı kalan nargile kafelerin yeni kararlar doğrultusunda açılıp açılıp açılmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Son dakika açıklamasında bulunarak nargile kafeler hakkında alınan kararı açıkladı. 

Nargile kafeler açıldı mı?

Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin hizmetlerinde yeni kararlar alıncaya kadar ara verilmesine karar verildi.


Son Güncelleme: 01.06.2021 15:21
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Anahtar Kelimeler:
Nargile KafeKademeli Normalleşme
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