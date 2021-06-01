Nargile kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?

Kademeli normalleşme sürecinde kapalı kalan nargile kafelerin yeni kararlar doğrultusunda açılıp açılıp açılmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı, merak edilen soruların yanıtlarını verdi. Son dakika açıklamasında bulunarak nargile kafeler hakkında alınan kararı açıkladı.

Nargile kafeler açıldı mı?

Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin hizmetlerinde yeni kararlar alıncaya kadar ara verilmesine karar verildi.