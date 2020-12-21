İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Fenerbahçe'nin İdari Menajeri Volkan Ballı,...

Nar kırma geleneği ve duası nasıl yapılır?

Dünyanın çok sayıda ülkesinde yapılan nar kırma geleneği ülkemizde de yapılmaktadır. Geleneği yerine getirmek isteyenler ise, Nar kırma geleneği ve duası nasıl yapılır? sorusunu araştırmaktadır.

21 Aralık 2020 Pazartesi 22:04
Nar kırma geleneği ve duası nasıl yapılır?
Takip Et:

21 Aralıkta nar kırma geleneği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık tarihinde nar kırma ritüeli merak ediliyor. Nar kırma ritüeli en uzun gecede yapılan ve bolluk – bereketin artması için yapılan bir gelenektir.

14 saat 47 dakika sürecek 21 Aralık gecesi için aramalar devam ederken bu gecede dua edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

21 Aralık Nar Kırma geleneği nedir?

Nar kırma geleneğine göre bu günde yapılan nar kırma işleminde narlar ne kadar dağılır ve patlama ne kadar büyük olursa evin bolluk ve bereketinin o kadar fazla olacağına inanılmaktadır.

Eski çağlarda şifa olarak kullanılan Narın öte yandan bolluk ve bereketi simgelediği bilinmektedir. Eski Mısır inancında nar taneleri yaşam olarak nitelendirilir ve nar meyvesi kutsal sayılırdı. Nar kırma geleneği ise Türkiye’de olduğu gibi pek çok ülke tarafından bilinen bir gelenektir. Uygulanış olarak ülkelerde farklı olsa da temelde tüm ülkeler aynı amaç için nar kırma geleneğini yapmaktadır.

21 Aralık nar kırma saati ve nar kırma duası

21 Aralık tarihine girilen ilk saatlerde yapılması doğru olarak belirtilmiştir. 21 Aralık nar kırma geleneğinde ister narı poşetin içine koyarak ev veya dükkanın eşiğinde kırma işlemi yapabilirsiniz istenirse de nar direkt olarak kapı eşiğine atılarak kırılması sağlanır. Nar kırma geleneğinde önemli olan iyi niyet ve duadır. Bu uzun gecede dua edildikten ve dilekler dilendikten sonra narın kırılması daha doğru olacaktır.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 22:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nar KırmaGelenekDuaNasıl Yapılır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Anadolu Bölgesi için şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı!
Doğu Anadolu Bölgesi için şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı!
HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır?
HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır?
Sokağa çıkma yasağında Balıkesir sokakları güvercinlere kaldı
Sokağa çıkma yasağında Balıkesir sokakları güvercinlere kaldı
PKK terör örgütü üyeliğinden aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi!
PKK terör örgütü üyeliğinden aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi!
ŞOK market 21 Aralık aktüel ürünler kataloğunda birbirinden avantajlı ürünler var!
ŞOK market 21 Aralık aktüel ürünler kataloğunda birbirinden avantajlı ürünler var!
Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava ve sis etkili oldu
Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava ve sis etkili oldu

Popüler Haberler

Nar kırma geleneği ve duası nasıl yapılır?
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmenin anlamı
B1117 virüsü Türkiye’de görüldü mü? Mutasyona uğrayan virüs Türkiye'ye geldi mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT 1 yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun reyting oranları
21 Aralık En Uzun Gece İndirimleri hangi markalarda? 21 Aralık indirimleri ne zamana kadar sürecek?
e-Duruşma sistemi nedir, nasıl işliyor? e-Duruşmaya nasıl katılabilirim?
Orkun Işıtmak Kirli Çamaşırlar programı konsepti ne?
KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2020 2021 KYK burs paraları ne zaman hesaba yatar?
Netflix 2020 Bit Artık konusu ne? Death to 2020 ne zaman başlayacak?
iPhone Jailbreak nedir, nasıl yapılır?
Kuzey Yıldızı Mine Kimdir? Gerçek adı nedir? Aslıhan Kapanşahin Hakkında bilgiler
Recep ayı ne zaman başlıyor? 3 Ayların başlangıcı Recep ayı başlangıç tarihi
Nuh Tepesi filmi ne zaman vizyona girecek? Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in rol aldığı filmin fragmanı yayınlandı!
Noterlerede internet üzerinden işlem başvurusu
TRT1 Bir Doğu Masalı dizisi oyuncuları kimlerdir? Oyuncuların gerçek isimleri ve dizideki rolleri
Çukur Selim Koçovalı ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler gerçek tarihte var mıydı? Batınilik nedir? Batıniler kimlerdir?
Amazon Türkiye yılın son fırsatları kampanyası ile dev indirimler
Vakıf Katılım’dan KOBİ Finansman Desteği programını hayata geçirdi!
Jeofizik mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Kuvel kalesi nerdedir? Kuvel kalesi gerçek tarihteki yeri ve önemi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.