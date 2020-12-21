Nar kırma geleneği ve duası nasıl yapılır?

21 Aralıkta nar kırma geleneği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık tarihinde nar kırma ritüeli merak ediliyor. Nar kırma ritüeli en uzun gecede yapılan ve bolluk – bereketin artması için yapılan bir gelenektir.

14 saat 47 dakika sürecek 21 Aralık gecesi için aramalar devam ederken bu gecede dua edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

21 Aralık Nar Kırma geleneği nedir?

Nar kırma geleneğine göre bu günde yapılan nar kırma işleminde narlar ne kadar dağılır ve patlama ne kadar büyük olursa evin bolluk ve bereketinin o kadar fazla olacağına inanılmaktadır.

Eski çağlarda şifa olarak kullanılan Narın öte yandan bolluk ve bereketi simgelediği bilinmektedir. Eski Mısır inancında nar taneleri yaşam olarak nitelendirilir ve nar meyvesi kutsal sayılırdı. Nar kırma geleneği ise Türkiye’de olduğu gibi pek çok ülke tarafından bilinen bir gelenektir. Uygulanış olarak ülkelerde farklı olsa da temelde tüm ülkeler aynı amaç için nar kırma geleneğini yapmaktadır.

21 Aralık nar kırma saati ve nar kırma duası

21 Aralık tarihine girilen ilk saatlerde yapılması doğru olarak belirtilmiştir. 21 Aralık nar kırma geleneğinde ister narı poşetin içine koyarak ev veya dükkanın eşiğinde kırma işlemi yapabilirsiniz istenirse de nar direkt olarak kapı eşiğine atılarak kırılması sağlanır. Nar kırma geleneğinde önemli olan iyi niyet ve duadır. Bu uzun gecede dua edildikten ve dilekler dilendikten sonra narın kırılması daha doğru olacaktır.