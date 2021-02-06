Napolyon dönemine ait paralar İstanbul Havalimanı’nda yakalandı!
Cezayir asıllı Fransız bir vatandaş, Napolyon dönemine ait altın paraları, İstanbul’a sokmak isterken yakalandı. İstanbul Havalimanı’nda yakalanan kaçakçı, gözaltına alındı.
06 Şubat 2021 Cumartesi 14:39
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Kaçak yollarla ülkeye Napolyon dönemine ait altın paraları sokmak isteyen bir Fransız, yapılan operasyonla yakalandı. İstanbul Havalimanı’nda yakalanan suçlu, emniyete götürüldü. Gözaltına alınan A.B. adliyeye sevk edildi.
49 yaşındaki kaçakçı, Napolyon dönemine ait 153 altın parayı ülkeye sokmaya çalışıyordu.
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