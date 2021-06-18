Namazın vacipleri nelerdir? Namazın sünneti nedir? Namazda vacip olanlar nedir? Sünnet olanlar nelerdir?

Vacibin hükmü

Kişi eğer vacipleri yerine getirirse sevap kazanır. Kasıtlı olarak yapmayanlar ise azabı hak eder. Unuttuğu için ya da yanıldığı için terk edenler ise namazı eksik olacağı için sehiv secdesi yapmalıdır. Kasıtlı olarak vacibi terk eden kişi ise namazını yeniden kılmalıdır. Yeniden kılınmazsa namaz eksik olur.

Namazın vacipleri başlıca şu şekildedir;

Namaza başlarken “Allahu Ekber” demek

Fatiha suresini okumak

Fatiha suresini farz namazlarının ilk iki rekatında, vitir ve nafile namazlarının her rekatında okumak

Zammı sureleri farz namazlarının ilk iki rekatında, vitir ve nafile namazlarının ise her rekatında okumak

Sureden önce Fatiha okumak

Secdede iken alnı yere koyarken bunu da yere koymak

İki secdeyi arka arkaya yapmak

Üç ve dört rekâtlı namazların ikinci rekâtında iken Ettehiyyâtü okunmuş kadar oturmak. Bu duruma “Kadei Ûlâ = Birinci Oturuş” denir.

Birinci ve son oturuşlarda “Ettehiyyâtü”yü okumak.

Birinci oturuşta “Ettehiyyâtü”yü okuduktan sonra hemen üçüncü rekâta kalkmak.

Vitir namazına başlarken Kunut tekbiri almak ve Kunut dualarını okumak

Bayram namazlarında alınan tekbirleri yerine getirmek

İmamın, Cemaate namaz kıldırdığı zaman, sabah, akşam, yatsı, cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekâtlarında, teravih namazı ile Ramazan’da teravihten sonra kılınan vitir namazının her rekâtında Fatihayı ve zammı sureyi sesli okuması

Öğlen ve ikindi namazlarında ise yukarıdakileri içinden okumak

Bu namazlarda cemaat Fatiha’yı ve zammı sureyi okumamalı

Ta’dili erkân yapmak: Ayaktayken dosdoğru, rükûda dümdüz olmak (kadınlar biraz meyilli dururlar), rükûdan kalkınca da iyice doğrulmak ve iki secde arasında tam oturmak.

Namaz bitiminde selam vermek

Kişi namazda yanıldığı veya hata yaptığı takdirde sevih secdesi yapmalı

Namazdayken secde ayeti okunursa secde etmek

Namazın sünnetleri

Namazda sünneti kılmamak, terk etmek, sevih secdesi yapmamak günah değildir lakin mekruhdur.

Namazın sünnetleri işe şu şekildedir;

Erkekler için beş vakit namaz ve Cuma namazı için ezan ve ikamet sünnet iken kadınlar için mekruhdur.

Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının Kunut tekbirinde ve bayram namazlarının zevaid tekbirlerinde elleri kulakların hizasına kaldırmak. (Kadınlar, parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar.)

Ellerin kaldırıldığı esnada parmakların çok açık veya çok kapalı olmaması gerekir. Bunun yanı sıra ellerin ve parmakların içi kıbleye dönük olmalı.

Cemaat ile namaz kılınırken imama uyan kişiler ifitah tekbirini imamı geçmemek sureti ile tekbire yakın olmalıdır.

Kıyamda erkekler sağ elini sol elinin üstüne koyarak ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavrayacak şekilde göbek altında birleştirir. Kadınlar ise sağ elini sol elinin üzerine koyarak ellerini göğüs üstüne koyarlar.

Kıyamda iken iki ayağın arasına dört parmak kadar açık bırakılmalıdır.

Sübhanekeyi okumak

“Eûzübillâhi mineşşeytanirracîm” denmelidir.

Her rekâtta Fâtiha’dan önce “Bismillahirrahmanirrahim” demek.

Fâtiha’nın sonunda imamın ve ona uyanların “Âmin” demesi.

“Sübhâneke, Eûzü Besmele ve Âmin”i içinden söylemek.

Sabah namazlarında ve öğle namazlarında Fâtiha’nın ardından uzun süre, ikindi namazlarında ve yatsı namazlarında kısa, akşam namazında daha kısa sureler okumak. Bu durum misafir olmayanlar için geçerlidir. Yolcu olan veya vakti dar olan kimse istediği ayet ve zammı sureyi okur.

Rükûa eğilirken “Allâhu Ekber” demek.

Rükûa varınca dizlerini ellerin parmakları açık olarak tutmak. (Kadınlar parmaklarını açmaz ve dizlerini tutmazlar, sadece ellerini dizleri üzerine koyarlar.)

Rükûda dizlerini ve dirseklerini dik tutulmalı ve bükülmemeli. (Kadınlar rükûda dizlerini bükük tutarlar.)

Rükûda arka taraf dümdüz yapılmalı. (Kadınlar arkalarını biraz meyilli bulundururlar.)

Başını, sırtı ile bir seviyede bulundurup yukarıya kaldırmamalı.

Rükûda üç kere “Sübhâne Rabbiye’lazîm” denmeli

Rükûdan kalkarken “Semiallâhu limen hamideh” denmeli.

Rükûdan doğrulunca “Rabbenâ leke’lhamd” denmeli

Secdeye varırken yere, önce dizlerini, sonra ellerini, daha sonra alın ve bununu koymak.

Secdeden kalkarken önce başını, sonra ellerini, daha sonra dizleri üzerine ellerini koyarak dizlerini yerden kaldırmak.

Secdelere varırken “Allâhu Ekber” demek.

Secdelerden kalkarken “Allâhu Ekber” demek.

Secdelerde yüzünü iki elleri arasına almak, eller yüzden geri ve uzakta olmayıp yüze yakın ve yüzün hizasında bulunmak, ellerin parmakları birbirine bitişik olduğu hâlde kıbleye karşı el ayası ile yere yapışık olmak.

Secdelerde üçer kere “Sübhâne Rabbiye’lâlâ” demek.

Erkeklerin, secdede kanını uyluklarından, dirseklerini yanlarından ve kollarını yerden uzak tutması. (Kadınlar, secdede kollarını yanlarına, kanını uyluklarına yapıştırıp yere doğru alçalırlar.)

İki secde arasında oturmak.

İki secde arasında, birinci oturuşta (Ka’dei ûlâ) ve son oturuşta (Ka’dei ahîre) elleri uylukları üzerine koymak.

Otururken sol ayağını yere yayıp üstüne oturmak ve sağ ayağını dikerek parmaklarını kıbleye karşı getirmek. (Kadınlar, ayaklarını sağ tarafa yatık olarak çıkarıp sol kalçaları üzerine otururlar.)

Ettehiyyâtü’nün kelimei şahadetinde sağ elinin şehadet parmağı ile işaret etmek.

İşaret: Kelimei şehadette “Lâ ilâhe” derken sağ elin şehadet parmağını kaldırmak, “illellâh” derken de indirmek suretiyle olur.