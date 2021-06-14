Namazın mekruhları nedir? İslam'da mekruh nedir? Mekruh olan şeyler nelerdir?

Namazın mekruhları nelerdir?

Namazda huşu’a aykırı hareketler vardır. Mesela alında, yüzünde toz toprak veya teri silmek mekruhtur. Ancak rahatsızlık veriyor ise mekruh olmaz. Bunların yanı sıra esnemek, elleri böğrüne koymak, parmak çıtlatmak, boynunu çevirerek etrafa bakmak gibi.

Namazda bakmak 3 çeşitti. Bunlar:

1.Mübah olan bakış: Boyun çevrilmeden göz ucu ile sağa sola bakmaktır.

2.Mekruh olan bakış: Boyunu çevirerek bakmak

3.Namazı iptal eden bakış: Göğüsün kıbleden çevirerek bakmaktır.

Namazda tükürük sure, dua okunurken çıkan harflerden meydana gelir ise bozulmaz. Tükürük zorunlu hallerde bir peçete, mendile konmalıdır. Yere tükürmek mekruhtur.

Namazda sebepsiz yere bağdaş kurmak. Diz üstüne dikerek oturmak.

İşaretle selam almak.

Erkekler secdede kollarını yere yaymak.

Gömlek giymek mümkün iken pantolon ile kılmak.

Başını mendil ya da sarık ile bağlayıp üzerini açık bırakmak.

Kıyam halinde iken başka yerde Kuran okumak.

Namazda elbise bir ya da iki defa rüzgarlanması.

İntikaldeyken zikirleri intikalden sonra yapılması.

Namazın ikinci rekatında birinci rekatından daha fazla ayet okunması.

Farz namazlarında bir rekâtta aynı ayeti okumak.

Namazda sure okunurken baştan sona, yani, yukardan aşağıya doğru gidilir. Birinci rekâtta Fâtiha’dan sonra “Elemtere”yi okumuş ise ikinci rekâtta “Liîlâfi”yi okuması gerekir.

Birince rekâtta ayet okuyup ikinci rekâtta arada bir ayeti atlayarak okunulması.

Bununda bir engel yok iken alın üzerine secde yapmak.

Hamam içinde, yol üzerinde, yıkık yerde, mezarlıkta, çöplükte, hayvan kesilen yerde namaz kılınması.

Tuvalet ihtiyacı var iken namaz kılınması.

Arzu ettiği yemek hazır iken namaza durmak.

Ayetleri, rükû ve secdelerdeki teşbihleri el ile saymak.

Önündeki safta açık yer varken arka yerde namaz kılmak.

Canlı resim bulunan elbisede namaz kılmak.

Kor halinde olan ateşe karşı namaz kılmak.

Farz olan namazda özürsüz halde iken bir şeye dayanarak namaz kılınması.

Önünde uyuyan birinin bulunması.

İnsan karşısına karşı namaz kılmak.

Secdeye varırken elleri dizlerden önce secdeye koymak.

Palto veya ceketi namazda omuza koymak.

Besmele, Subhaneke ve Amin’i açıktan okumak.

Camide kendisine yer belirleyerek sürekli orada namaz kılmak.