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Namazın farzları nelerdir?

Namazdan önce ve sonra yapılması gereken farzlar vardır. Namaz kılmak isteyen kişinin bunları bilmesi gerekmektedir. Namazın farzları nelerdir? Bu haberimizde namazın farzlarını detaylı bir şekilde sizler için derledik. 09.04.2021 tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte namazın farzları...

13 Haziran 2021 Pazar 22:20
Namazın farzları nelerdir?
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Namazın farzları on iki tanedir. Bunlardan altısı namaz dışında yani öncesinde yapılması gereken farzlardandır. Altısı da namaz içinde olan farzlardır. Namazın rükunları olarak geçmektedir. Namazın gerçekleşmesi için bunların yapılması gerekmektedir.

Namazın şartları

Hadesten taharet

Necasetten taharet

Setri avret

Erkekler örtülmesi farz olan yerler ( göbekten diz kapağına kadar )

Kadınlarda yüz,eller ve ayaklar haricinde her yerin örtülü olması

Namazı kıbleye dönerek kılmak

Vücudu belli edecek elbiselerle namaz kılmamak

Hasta olan kişi, kıbleye dönmeye gücü yetmezse ya da kıbleye döndürecek kimse yoksa gücü yettiği tarafa doğru kılabilir.

Kıbleyi bilmeyen kişi, kıblenin nerede olduğunu sormalıdır.

Kıblede hata gerçekleşirse, o an kıbleye dönerek namaz tamamlanır. Tekrar kılınmasına gerek yoktur.

Namazları kendi vakitleri içerisinde kılmak gerekmektedir.

Namazdan önce niyet edilmelidir.  Namazı kıldığını niyette bildirmelidir.

Namazın rükunları

İftitah tekbirinden namaza Allahu Ekber ile başlanmasıdır.

Tekbir ile niyet arasında yemek ,içmek veya söz söylememek gibi aykırı şeyler yapılmamalıdır.

Tekbiri ayakta almak gerekir.

Önce namaz için niyet etmek sonra tekbir almak gerekir.

Tekbiri kendi duyabilecek seste söylemek

Allahu Ekber derken ,Allah kelimesinin ilk harfini ve Ekber kelimesinin b kelimesini uzatmamak gerek.

Cemaatle kılındığı zaman imamdan sonra tekbir almak

Eğer kişinin ayakta durmaya gücü yetmiyorsa oturarak da namazı kılabilir.

Namazda Kur’an okunması farzdır.

Rükuya gidilirken ellerin dizlere erişecek kadar eğilmesi demektir.

Rükudan sonra secdeye varılır.

Secdede alın yere konulup burun konulmaz ise secde caiz olur. Ancak özürsüz olarak bunun yere konmaması mekruhtur. Burun yere konulduğu hâlde bir özürden dolayı alın yere konmasa secde caizdir. Özürsüz olarak alın yere konmazsa böyle bir secde caiz değildir.

Secde edilen yer ayakların bulunduğu yerden yarım ziradan (on iki parmak) yüksek olursa bu yükseklikte olan yere secde etmek caiz olmaz. İki ayağın parmakları yere konmadıkça secde caiz değildir. Secde edilecek yerin sert olması gerekir.

Bu sebeple, atılmış yün, pamuk ve kar gibi şeylerin üzerine secde edildiği takdirde alın, yerin katılığını hissedip yerleşirse secde caiz olur. Yüz, bunların içinde kaybolup yerin katılığını hissetmez ve yerleşip karar bulmazsa böyle bir şey üzerine secde caiz olmaz. Çuval içinde olmayan buğday ve arpa gibi şeyler üzerine de secde edilmez. Eğer bunlar çuval içinde olursa bunların üzerine secde edilir.

Ka’dei Ahîre: Namazın sonunda Ettehiyyâtü’yü okuyacak kadar (teşehhüd miktarı) oturmak demektir. Bu oturuş da namazın farzlarından sayılmaktadır.

 

 


Son Güncelleme: 13.06.2021 22:20
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Namaz KılmakNamazNamazın Farzları
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