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Namazın edepleri nelerdir?

Namazda uyulması gereken edepler vardır. Namazda uyulması gereken edepleri insanlar merak etmektedir. Namazın edepleri nelerdir? bu haberimizde namazın edeplerini sizler için derledik .İşte namazın edepleri...

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:26
Namazın edepleri nelerdir?
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Namazda erkekler iftitah tekbirini alırken ellerini yenlerinden çıkarmalıdır.

Namaz kılan kişi ayaktayken secde edeceği yere,rükuda ayaklarının üzerine, secdede bununun iki kanadına otururken kucağa ve selam verirken omuz başlarına bakmak gerekmektedir.

Öksürüğü namazdan önce gidermek gerekir.eğer isteyerek öksürür ve bundan dolayı harfler ortaya çıkarsa namz bozulmaktadır. Geğirmek de öksürükten sayılır.

Esneme durumunda ağzı dudaklarla tutmak gerekirse sağ elle ağız kapatılmalıdır.

Hayye ale’lfelah denildiği zaman cemaat ile imamın namaz için ayağa kalkması

Kad kameti’ssalah denildiği zaman imamın namaza başlaması


Son Güncelleme: 14.06.2021 09:26
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