Herkes tarafından merakla namazı nelerin bozmayacağı ve namazda sakıncalı olmayan şeylerin neler olduğu merakla araştırılıyor.
Namazı neler bozmaz? Namazı bozmayan şeyler neler? Namazda sakıncalı olmayan şeyler neler?
Mükellef olan bir kimse, kasten namaz kılanın önünden geçerse günah işlemiş olur. Bu meselenin dört yönü vardır:
- Namaz kılan, önünden birisinin geçeceği bir yerde durmadığında ve uzağında dolaşıp gitmenin mümkün olmasında bile oradan geçmeyip namaz kılanın önünden geçen kimse günah işlemiş olur.
- Namaz kılanın, inşaların gelip geçtiği yerlerde durması ve uzaktan geçecek yerinde olmaması durumunda günah, namaz kılana yazılır, onun önünden geçene günah yazılmaz.
- Namaz kılanın, müsait yer olmasına rağmen herkesin gelip geçtiği yerde namaza durması, yürüyenin de uzaktan geçmesi mümkün olmaması durumunda onun önünden geçmesi, hem namaz kılan, hem de onun önünden geçenin günah işlemesine neden olur.
- Ne namaz kılan, önünden geçilmeyecek bir yer bulamıyor ve namaz kılanın uzağından geçecek kimse yer bulamıyorsa bu durumda hem namaz kılan hem de önünden geçen günah işlemiş olur.
Son Güncelleme: 15.06.2021 03:10