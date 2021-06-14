Namazı bozmaya sebep olan durumlar nelerdir? Namaz da caiz olan nedir? Hangi durumlar namazda caize girer?

Namaz kılmak en dinimizde en gerekli buyruklarından biridir. Hatta bazı sebeplerden ötürü namaz bozulursa haram yerine geçmektedir. Fakat bazı istisnai noktalar vardır. Bu noktalar vacib olarak adlandırılır. Öneğin namaz esnasında herhangi bir tehditle karşı karşıya kalırsanız veya saldırıya uğrayan birinin sesini yardım isteğini duyduğunuzda namaz bozmak vaciptir.

Çobanın sürüsünü kurtarmak için namaz bozabilir. Engelli bir zor bir anına şahit olduğunuz vakit namaz vacip olabilir. Ebenin, doğacak çocuğun veya annesinin ölmesinden yahut bir organının telef olmasından korkması hâlinde namazda ise namazı bozması, değilse namazı ertelemesi yani kazaya bırakması da yine vacibdir.

Yaşanacak olan doğal afetler esnasında namaz bozulup daha sonraya ertelenebilir. Eğer bir evbeyin namaz esnasında çocuğu bilmeden çağırır namazı bozması sakıncalıdır. Fakat o an bir tehlike olduğunu hissederse namaz kılması vacib olabilmekte.

Çok az miktarda bir mücevherin çalınacağından endişeliyseniz bu durum başkasına ait olma hususunda da geçerlidir. O an namazı bozmanız caizdir. Yemeğin taşacağı anlarda bebek veya çoğun ağlayıp acı çektiğini anlar korkarsa nama bozulabilir.