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Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?

Namaz kılınırken belirli saflarda durulması gerekmektedir. Saflara uyulması çok önemlidir. İnsanlar ,namaz tertibini merak etmektedir. Camide namaz saf tertibi nasıldır? İşte safların tertibi ile ilgili merak edilenler...

15 Haziran 2021 Salı 12:22
Namazda saflar nasıl düzenlenmektedir?
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İmama uyacak bir kişi ise ayak topuğu imamın ayak topuğundan biraz geride olması ve imamın sağında bulunması gerekmektedir.solunda ya da arkasında durması mekruh sayılmaktadır. İmama uyacak bir kişi sadece kadınsa ,imamın arkasında durması gerekmektedir. Sadece bir erkek ve bir kadın varsa ,erkek imamın sağına geçer ve kadın da arkasına durması gerekmektedir.

İmama uyacak cemaat ikiden fazla ise imamın arkasına durmaları gerekmektedir. Cemaat içerisindeki sayı çoğaldıkça şu şekilde sıralanır:

İlk safhada erkekler

Sonra erkek çocuklar

Sonra kadınlar

Safların düzgün ve aralarında boşluk bulunmaması gerekmektedir. İmam safların sıkılaştırılmasını hatırlatmalıdır. En faziletli olan saf, birinci saftır ve bu şekilde sıralanır.  

Cemaatle Namaz Kılarken Saf Düzeni Nasıl Olmalı? | | KASTAMONUR.COM


Son Güncelleme: 15.06.2021 12:22
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Anahtar Kelimeler:
Namazda SaflarCamide Namaz Saf Tertibi
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