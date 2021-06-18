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Namaz türleri nelerdir? Namaz çeşitleri nelerdir? Farz namazı ve sünnet namazı nedir? Vacip namazı ve nafile namazı nedir? Namaz kılınışı

Müslümanlar için günlük 5 vakit namaz dışında başka namazlarda vardır. Bunun yanı sıra bu namazların farz olanı, vacip olanı ve nafile olanı da vardır. Konu ile alakalı detayları haberimizde verdik.

18 Haziran 2021 Cuma 08:10
Namaz türleri nelerdir? Namaz çeşitleri nelerdir? Farz namazı ve sünnet namazı nedir? Vacip namazı ve nafile namazı nedir? Namaz kılınışı
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Namazlar, farz, vacip, nafile olarak 3 çeşittir. Bu namazlar şu şekildedir;

Farz namazları

Farz namazları ikiye ayrılır. Ayn ve kifaye olarak. Ayn olan namazlar, beş vaktin farzı ve Cuma namazlarıdır. Kifaye olanlar ise cenaze namazlarıdır.

Vacip namazlar

Vacip olan namazlar ise vitir namazı, Ramazan bayramı ve Kurban bayramında kılınan namazlardır.

Nafile olan namazlar

Bu namazlar farz ve vacip olanlardan başkadır. Nafile olan namazlarda sünnet ve müstehab olarak iki şekildedir.

Sünnet olan namazlar

Sabah, ikindi, namazlarında farzdan önce kılınan namazlar, öğle namazının farzından önceki dört ve sonraki iki rekatlık namazlar, akşam namazında farzdan sonraki iki rekat, yatsı namazında farzdan önceki dört ve sonraki iki rekat.

Sünnet namazları ikiye ayrılır. Bunlar “Sünneti Müekkede” ve “Sünneti Gayri Müekkede”dir.

Bunlardan sabah, öğle ve akşam namazlarının sünnetleri ile yatsı namazının son sünneti, “Sünneti Müekkede”; ikindinin sünneti ile yatsının farzından önceki sünneti “Sünneti Gayri Müekkede”dir.

Müstehab namazlar

Bu namazlar beş vakit namaza bağlı değildir. Beş vakit namaz dışında kılınan ve sevap getiren namazlardır. Aynı zamanda “Mendub Namazlar” da denir. Yani teheccüd namazı, kuşluk namazı, istihare namazı gibi.

Namazlar rüku ve secdesi olmayan namaz olarak da ayrılır. Bu namazlar ise cenaze namazıdır.

Rüku ve secdesi olan namazlar ise farz, vacip, nafile olan namazlardır.


Son Güncelleme: 18.06.2021 08:10
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