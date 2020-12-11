Namaz kılmaya gitti hayatının şokunu yaşadı

Öğrenilen bilgilere göre, Adana merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden 56 yaşındaki Mehmet Oktay geldiği Adana'da borcunu ödemek için bankaya giderek 21 bin lira çekti. Oktay, parayı çektikten sonra namazını kılmak için 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir camiye gitti. Kamyonetini ise caminin yan tarafına park etti. Namazını kılan mağdur vatandaş camiden çıkıp kamyonetini yanına geldiğinde kamyonetinin iki kapı camının da kırık olduğunu fark etti. Hemen paranın bulunduğu torpido gözünü kontrol eden Mehmet Oktay,büyük bir şok yaşadı. Torpidoda bulunan 21 bin lira parasının çalınmış olduğunu gördü. Oktay, polisi arayarak parasının çalındığı bilgisini verdi. Olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulunarak kamyonette parmak izin çalışması yaptı.

Mehmet Oktay, verdiği ifadesinde borucunu ödemek için bir başkasından banka aracılığıyla para aldığını, Mersin Tarsus'ta yaşadığını parayı çektikten sonra namaz vaktini geçirmemek için en yakın camiye gelerek namaz kıldığını, namaz bitimine kamyonetinin yanı gittiğinde aracının camlarının kırılmış halde olduğunu ifade etti. Şimdi ne yapacağımı bilmeyen ve parayı toparlayacak gücünün olmadığını söyleyen mağdur vatandaş yardım istedi. Polis zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

