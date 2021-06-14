Namaz esnasında mekruh sayılmayan davranışlar neler? Namaz esnasında neler mekruh olmaz?

Cepken giyen kimsenin; kollarını cepkenden geçirmemiş vaziyette namaza durması, Mushaf ya da kılıca karşı namaz kılınması.

Yüzünün kendine doğru dönük olmamak şartı ile; namaz esnasında önünde insan olması,

Namaz kılarken hareketlerini önlemeyecek bir biçimde kişinin boynuna silah, kılıç ve benzeri bir şeyi asması; mekruh olmamaktadır.

Kandil, mum ve lamba gibi şeylere doğru namaz kılmak; kılınan seccadenin üzerinde canlı resmi bulunmakta olan bir yaygının üstünde namaz kılınması da mekruh teşkil etmemektedir.

Namaz kılan kişinin rükûda, giydiği elbisenin üstüne yapışması ve bundan dolayı kendini rahatsız hissediyorsa; elbisesini azıcık çekip vücuda yapışmasının önüne geçilmesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Aynı şekilde kişi toprak bir alanda namaz kılmaktaysa; namaz kılan kişinin elbisesini topraktan koruması adına çekmesi de bir sorun teşkil etmemektedir. Namazı kılmakta olan bireyin anlına toprak yapışması durumunda kendini rahatsız etmesi durumunda toprağı silebilir. Aynı şekilde terini de.

Yüzünü döndürmeden gözüyle bakmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Lakin bakmamanın daha iyi olduğu bilinmelidir. Namaz esnasında kişiyi rahatsız eden bir sinek varsa; onu kovmasında da mekruh olmamaktadır.