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Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?

Namaz esnasında bazen olumsuz bir durumla karşılaşıp abdestimizi riske atabiliriz. Peki, bu gibi durumlarda Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?

15 Haziran 2021 Salı 08:01
Namaz esnasında abdest bozulunca ne yapılmalı? Namaz anında abdest bozulma durumunun hükmü nedir? Namaz da abdest bozulması günah oluşturur mu?
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Namaz kılarken abdestin bozulması iki durumda gerçekleşir. Biri isteğe bağlı diğeriyse kendi isteğinle bozulmasıdır. Namazda istemeyerek abdestini bozan kimse, devam etmeyi bırakıp en yakın yerde abdestini tazeleyip namazına devam etmelidir. Bu namazı bina etmek olarak adlandırılır.

Şafi mezhebi namazı baştan kılmak ister. Hangi rükünde abdesti bozulursa onu —rükû veya secde gibi— iade ederek namazı tamamlar. Tam tersi durumlarda namazı kişi kendi isteğiyle bozmuşsa namazın baştan kılınması gereklidir. Bu işleve de istinaf denir. Yani her iki durumda namazın tekrar kılınmasına sebebiyet vermektedir.


Son Güncelleme: 15.06.2021 08:01
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Anahtar Kelimeler:
NamazAbdestMüslümanşafiAbdestbozulması
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